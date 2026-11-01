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前中華職棒球星「神全」林益全2025年季末遭統一7-ELEVEn獅戰力外，一度轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）延續球員生涯。林益全在巔峰時期月薪高達80萬，生涯累計薪資收入相當可觀，但近期卻遭網友公開「追債」，引發各界熱烈討論。對此，林益全前經紀公司海爾斯表示，年初雙方就已結束合作，對於其後續工作與財務狀況並不了解；遭點名後，林益全夫婦目前暫未出面回應。林益全現年40歲，2007年以選秀狀元之姿加盟興農牛，先後效力義大犀牛、富邦悍將以及統一獅，2025年季末遭到獅隊釋出。林益全生涯在中職一軍16個賽季累計出賽1639場，擊出2013支安打、210轟、1142分打點，生涯平均打擊率高達3成32，曾奪下4屆打點王，以及打擊王、全壘打王、安打王各1屆，並坐擁3座年度MVP大獎。離開中職後，林益全西進中國加盟CPB上海正大龍，月薪約4萬人民幣（約19萬新台幣），不過僅隨隊征戰立春聯賽後便離隊，隨後卸下球員身份，轉往教球與技術指導為主。身為中職昔日指標性高薪球星，如今卻傳出遭人公開追討債務，消息一出引發球迷高度震撼。林益全前經紀公司海爾斯指出，因林益全退役卸下球員身份，雙方早在今年初就已結束合作關係。對於林益全遭網友公開追債一事，海爾斯坦言感到相當意外，並透露過去雙方合作期間並未發現任何異常，至於林益全後續在中國的相關工作安排與私人財務狀況並不清楚。除了有網友在社群平台向林益全夫婦公開追討債務外，網路上亦流傳相關民事裁定書，不過目前尚無法確認是否為林益全本人，相關債務糾紛仍有待當事人進一步釐清。針對各界關注與點名，林益全夫婦目前暫時尚未出面做出正式回應。