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節目《我愛黑澀會》出身的洪詩在2023年與李運慶結婚後，生下兩名女兒，升級為甜蜜的一家四口。而今（1）日李運慶突發文透露兩人緣份，媒人竟是節目《綜藝玩很大》，並轉發當時一起上節目的片段，甜喊：「三球直接射進她的心。」李運慶今日在Threads轉發《綜藝玩很大》多年前在香港拍攝的片段，只見幾人一起玩「洞見籃球賽」的關卡，將生日派對的紙質尖帽戴在臉上，透過小洞瞄準球框的投球，洪詩先上場，3球僅投進1球，接著換李運慶，跟洪詩擊掌後接下帽子，非常厲害的3球全進，便馬上轉身跟洪詩、已故藝人小鬼（黃鴻升）等人牽手歡呼。沒想到就是這一集的拍攝，讓李運慶愛上了洪詩，並讓兩人成為了夫妻，李運慶也甜蜜寫下：「當初就是這樣認識洪詩的，然後這三球直接射進她的心。」並感謝自己的媒人《綜藝玩很大》。李運慶突然揭露兩人相戀的緣份，也讓網友們都超驚訝，「我記得這集，原來是這樣的緣分」、「三球都是彈進去的，只能說緣分天註定」、「綜藝關卡玩出一段緣分，節目組大概也沒料到會有這種後續吧」、「好多人因為玩很大在一起，好神奇的節目，明明是遊戲節目最後變成聯誼節目。」