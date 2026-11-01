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◼︎台北市11月2日停水範圍

▲台北市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月2日停水範圍

▲新北市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月2日停水範圍

▲桃園市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月2日停水範圍

▲台南市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月2日停水範圍

▲高雄市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月2日停水範圍

▲宜蘭縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣11月2日停水範圍

▲彰化縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月2日停水範圍

▲雲林縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月2日停水範圍

▲嘉義縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義市11月2日停水範圍

▲嘉義市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義市11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月2日停水範圍

▲屏東縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣11月2日停水範圍

▲台東縣11月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月2日（週一）在以及總共12縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查、封閉測試查驗作業等，在彰化縣還有長達18小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月2日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月2日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：11月2日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：11月2日10時至16時(共6小時)📍停水地區北投區：明德路331巷一帶(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：11月2日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月2日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區中和區：連城路391號至415號、中正路634號🕦影響時間：11月2日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號🕦影響時間：11月2日11時至18時(共7小時)停水原因：汰換管線工程新舊管連接。📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里。共3個村里。🕦影響時間：11月2日11時至18時(共7小時)停水原因：汰換管線工程民生斷管連絡。📍停水地區觀音區：大同里、廣福里、新坡里/大福路、廣坪路、新廣路、福山路二段、福建路一段、福建路二段、福新路。(皆含其巷道)🕦影響時間：11月2日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月2日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區山上區：山上里🕦影響時間：11月2日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：11月2日10時至16時(共6小時)停水原因：自來水管線施工停水。📍停水地區六甲區：龜港里龜子港303巷、303巷129弄、281巷30弄等(詳停水範圍示意圖)，鄰近道路及巷弄將有無水或水壓低之情形，敬請見諒。🕦影響時間：11月2日08時至17時(共9小時)停水原因：自來水管線施工停水。📍停水地區新營區：東興八街、東安街。🕦影響時間：11月2日09時至17時30分(共8小時半)停水原因：延管工程新舊管線連接。📍停水地區美濃區：十全街、復興街二段、獅山街。🕦影響時間：11月2日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：用戶新裝工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：11月2日13時至17時(共4小時)停水原因：新舊管聯絡供水改善。📍停水地區壯圍鄉：壯五路109巷、中央路二段210巷等周邊。🕦影響時間：11月2日11時至03日05時(共18小時)停水原因：分區計量管網維護作業。📍停水地區北斗鎮：三民街、中山路一段、中山路二段、中正路、中興街、中華路、元市街、光仁街、光復路、光華街、地政路、學府路、宮前街、宮後街、復興路、文苑東路、文苑路一段、斗苑路一段、神社路、舜苑街、西德街。田尾鄉：中山路一段、中山路二段、建平路一段。🕦影響時間：11月2日08時至18時(共10小時)停水原因：消防栓增設工程停水施工。📍停水地區水林鄉：大溝路、水林路、順興路。🕦影響時間：11月2日08時至18時(共10小時)停水原因：消防栓增設工程停水施工。📍停水地區口湖鄉：崇文路二段、福德街。雲林縣/口湖鄉/崇文路二段、福德街。🕦影響時間：11月2日08時至18時(共10小時)停水原因：消防栓增設工程停水施工。📍停水地區元長鄉：內寮村姚厝路、客厝路四股一帶。🕦影響時間：11月2日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。🕦影響時間：11月2日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區東區：文心街。🕦影響時間：11月2日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區東區：後湖里保義路4號至168號、保義路60巷1號至72號、保義路108巷1號至42號、保義路108巷10弄1號至18號、保義路126巷1號至17號、保成路131巷2號至20號、保仁二街5號至10號、保仁三街1號至41號、保仁三街38巷2號至34號等相關巷弄。🕦影響時間：11月2日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：11月2日08時至16時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區台東市：中山路、中華路一段、強國街、勝利街、強國街、中山路、馬亨亨大道。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。