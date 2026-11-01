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川普力挺黃仁勳 稱將密切調查間諜疑雲

黃仁勳曾隨川普訪中 AI晶片政策角色受矚目

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日捲入中國間諜疑雲，引發美國政府關注。美國總統川普（Donald Trump）10月31日表示，雖然尚未掌握事件具體細節，但他高度尊重黃仁勳，形容對方是「傑出又聰明的人」，強調美國必須保護優秀人才，政府也將密切調查相關情況。《紐約時報》10月29日披露，美國情報官員研判，一名與新加坡資料中心企業Megaspeed International有關聯的中國籍高階主管，疑似在與黃仁勳接觸後，將取得的資訊傳遞給北京當局，引發外界對中國情報滲透美國科技產業的疑慮。該名女性名為黃樂（Huang Le，音譯），英文名為Alice Huang，與黃仁勳並無親屬關係。不過，中國方面已否認相關報導，批評有關指控是「毫無根據的猜測」。法新社報導，川普在佛羅里達州住所接受媒體訪問時表示，自己對黃仁勳相當尊重，雖然先前不知道這起事件的具體情況，但希望黃仁勳一切平安。川普說：「他是一個非常傑出、非常聰明的人，我們希望保護這些優秀人才。」他並強調，美國政府將非常仔細地了解相關情況。當記者進一步詢問，是否會繼續讓黃仁勳擔任政策顧問時，川普給予肯定回應，表示除非後續調查發現相反證據，否則仍希望維持雙方合作關係。川普指出，自己一直認為黃仁勳行事正直、坦率，但也坦言，這起事件涉及相當複雜的問題。黃仁勳近年積極參與美國人工智慧（AI）政策討論，並曾向川普政府提供相關建議。今年5月，黃仁勳也與其他美國科技企業執行長一同隨川普訪問北京，參與川普與中國國家主席習近平的會面行程。在美中科技競爭持續升溫之際，黃仁勳一直主張讓輝達晶片持續進入中國市場，認為美國科技企業不應完全退出中國。另一方面，北京也正加速發展本土半導體產業，試圖降低對美國先進晶片的依賴。