我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣警察局竹北分局旁的「雙崙廣場」近期完成改造，日前特別舉辦「雙崙廣場走讀散策」暨資源回收宣導活動，吸引中崙、北崙、斗崙、新崙等四里逾百位鄉親共襄盛舉。竹北市長鄭朝方表示，回歸「以人為本」的使用需求，讓雙崙廣場不再因為空間封閉幽暗而影響民眾停駐意願。竹北市長鄭朝方指出，昔日的雙崙廣場因圓形水泥台、各管線電箱散落人行道、多重石墩花圃、佔地高台以及不合時宜的水泥裝置，形成嚴重的動線障礙。公所團隊歷經整體規劃，並設置淺碟式草皮與體健設施，同時增加Ubike 站與夜間照明，讓廣場不論晝夜視野都更為通透開闊，動線也更加順暢，友善輪椅族與推著嬰兒車的家長。除了硬體空間優化，改善過程中的跨單位溝通更是一大挑戰。由於人行道上原本有多家公用事業單位的電箱設備，公所團隊投入大量時間成本與台電、中華電信及有線電視等單位多次協調，終於順利將各家電箱整合至一處，並鋪設友善行人的環狀步道，大幅提升整體環境質感與生活機能。竹北市長鄭朝方表示，公共空間的改善不僅要美觀，更要回歸「以人為本」的使用需求。雙崙廣場過去因空間封閉幽暗而影響民眾停駐意願，公所團隊打破原本的空間隔閡，成為友善無障礙且安全通透的社區綠洲；這次特別以走讀散策號召周邊的中崙、北崙、斗崙、新崙「四崙」里民前來，在地居民情感緊密，空間重啟對大家來說，正是一場歡慶鄰里「新居落成」的在地喜事。而竹北分局就在一旁，也能讓警察同仁可以就近休閒。未來公所會持續透過質感改造，把竹北每個角落做對、做好，讓這份溫暖的鄰里凝聚力持續延伸。