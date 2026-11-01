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▲席曼寧認為當時演得不好，劇本都是現場來，也沒提前準備，拒絕報名金鐘獎。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

席曼寧和林煒1997年的電視劇《我永遠愛你》近來在Threads上爆紅，兩人還被封為「上古許瑋甯」和「上古許光漢」。然而席曼寧的個性不像她的混血外型，私下的她非常直來直往，她自認不好相處，但也不難搞，只要道理說得通就行，曾經電視台要幫她報名金鐘獎，但她自認沒演好拒絕，反遭電視台封殺一年。席曼寧過去曾在《康熙來了》分享拍戲經歷，她自認不是好相處的人，但也不難搞，以前在台視拍《牽手情》，和沈孟生、宋少卿、李芳雯等人主演，有天電視台通知她要提報金鐘獎，沒想到席曼寧一口拒絕，因為當時劇本都是現場到，沒有時間事前做功課，拿到就拍，席曼寧說，「我說我不要，那部戲我演得不好，很丟臉。」沒想到因為這樣被電視台封殺一年。席曼寧說，後來台視開新戲，她打去問怎麼沒來聯絡，對方才說當時要提名金鐘獎，她卻拒絕，電視台覺得她不識相，「我才知道原來是每家電視台提名三個，我讓他們不能湊數了。」至於後來如何化解？席曼寧說後來又有部戲，他們找的女演員不演，才又找上她。不過後來席曼寧還是有以《七夕花》入圍第32屆金鐘獎女主角獎、《酷哥帥妹妙爸爸》入圍女配角獎，2007年以《出外人生》二度入圍女主角、2014年《親愛的，我愛上別人了》入圍女配角獎。席曼寧自2020年大愛的《大林學校》之後鮮少有戲劇作品，有讀者向《NOWNEWS今日新聞》透露，席曼寧和她住在同一個社區，多年前曾看到她牽著大狗外出散步，生活過得好不愜意。