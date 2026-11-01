LINE從10月31日起陸續傳出閃退災情，有Android手機用戶反映，LINE只要打開主頁就會自動關閉，即使重新開機、清除快取，甚至刪除App重新安裝都無法解決，不過，PTT等社群平台有內行人分享自救方法，包括「飛航模式」、「切換LINE主題」及「調整電池設定」，其中有人跟著操作後大讚：「這招有用欸！」《NOWNEWS今日新聞》整理LINE閃退自救方法，提供Android用戶參考。
Android用戶哀號：重裝也沒用
PTT的Android、MobileComm看板從10月31日起陸續出現LINE閃退討論，有網友表示，原本LINE使用正常，卻突然發生一打開就閃退的情況，雖然手機仍能收到訊息通知，但只要進入LINE主頁，App就會立即關閉。有網友崩潰表示：「以為手機問題，直接重新安裝，圖片都沒了。」另有人指出，LINE早在10月23日就已更新到26.16.0版本，卻直到10月31日才開始閃退；但也有Android用戶表示一切正常，顯示並非所有手機都受到影響。
LINE閃退怎麼辦？內行人教3招自救方法
方法一：飛航模式＋清除LINE快取
進入手機「設定→應用程式→LINE→儲存空間→清除快取」。
開啟「飛航模式」，確認Wi-Fi及行動網路都已關閉。
在離線狀態下開啟LINE，進入「聊天」頁面。
關閉飛航模式，重新連接網路。
暫時不要完全關閉LINE，透過手機多工列表切換返回LINE。
方法二：切換LINE主題
開啟LINE，進入「主頁→設定」。
點選「主題→主題一覽」。
選擇LINE內建的「基本主題」，或切換至其他已下載主題。
點選「套用」，完成主題切換。
返回聊天頁面，確認是否仍會閃退。
若LINE完全無法進入主頁或設定頁面，就無法直接使用這項方法，可先嘗試其他排除方式。
方法三：將LINE電池設定改成「不受限制」
進入手機「設定→應用程式→LINE」。
點選「電池」或「應用程式電池用量」。
將電池使用模式從「最佳化」或「受限制」改成「不受限制」。
重新開啟LINE，確認是否仍會閃退。
別急著刪除App小心聊天記錄遺失
根據LINE官方支援中心說明，當LINE發生無法啟動、強制關閉或閃退問題時，建議先重新開機、更新LINE及手機作業系統、清除快取，並確認手機至少保留2GB可用儲存空間，也可嘗試切換網路連線。清除快取不等於清除應用程式資料，操作時切勿誤按「清除資料」。若準備刪除LINE重新安裝，務必事先完成聊天記錄備份，並確認帳號登入資訊，以免造成重要訊息及照片遺失。這波Android版LINE閃退的具體原因，仍有待官方進一步說明，建議受到影響的用戶優先嘗試風險較低的排除方法，不要急著刪除App。
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PTT的Android、MobileComm看板從10月31日起陸續出現LINE閃退討論，有網友表示，原本LINE使用正常，卻突然發生一打開就閃退的情況，雖然手機仍能收到訊息通知，但只要進入LINE主頁，App就會立即關閉。有網友崩潰表示：「以為手機問題，直接重新安裝，圖片都沒了。」另有人指出，LINE早在10月23日就已更新到26.16.0版本，卻直到10月31日才開始閃退；但也有Android用戶表示一切正常，顯示並非所有手機都受到影響。
方法一：飛航模式＋清除LINE快取
進入手機「設定→應用程式→LINE→儲存空間→清除快取」。
開啟「飛航模式」，確認Wi-Fi及行動網路都已關閉。
在離線狀態下開啟LINE，進入「聊天」頁面。
關閉飛航模式，重新連接網路。
暫時不要完全關閉LINE，透過手機多工列表切換返回LINE。
方法二：切換LINE主題
開啟LINE，進入「主頁→設定」。
點選「主題→主題一覽」。
選擇LINE內建的「基本主題」，或切換至其他已下載主題。
點選「套用」，完成主題切換。
返回聊天頁面，確認是否仍會閃退。
若LINE完全無法進入主頁或設定頁面，就無法直接使用這項方法，可先嘗試其他排除方式。
方法三：將LINE電池設定改成「不受限制」
進入手機「設定→應用程式→LINE」。
點選「電池」或「應用程式電池用量」。
將電池使用模式從「最佳化」或「受限制」改成「不受限制」。
重新開啟LINE，確認是否仍會閃退。
別急著刪除App小心聊天記錄遺失
根據LINE官方支援中心說明，當LINE發生無法啟動、強制關閉或閃退問題時，建議先重新開機、更新LINE及手機作業系統、清除快取，並確認手機至少保留2GB可用儲存空間，也可嘗試切換網路連線。清除快取不等於清除應用程式資料，操作時切勿誤按「清除資料」。若準備刪除LINE重新安裝，務必事先完成聊天記錄備份，並確認帳號登入資訊，以免造成重要訊息及照片遺失。這波Android版LINE閃退的具體原因，仍有待官方進一步說明，建議受到影響的用戶優先嘗試風險較低的排除方法，不要急著刪除App。