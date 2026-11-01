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曹興誠批「假辯論」 建議沈伯洋不必再參加

批蔣萬安化身徐巧芯、羅智強、王鴻薇 質疑TVBS洩題

質疑蔣萬安辯論前稱病 曹興誠憂沈伯洋體力不足

2026台北市長首場電視辯論會昨登場，爭取連任的台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋正面交鋒，雙方針對食安、交通、都更等議題展開攻防。不過聯電創辦人曹興誠今（1）日表示，「一場假辯論，浪費了大家的寶貴時間」，批評蔣萬安在台上不斷說沈伯洋對市政「不熟悉」，更質疑媒體提問事先「洩題」，讓蔣萬安可以在家背答案。他也建議沈伯洋不必再參加其他「假辯論」，並擔憂他的體力狀況。這場辯論會由TVBS、三立電視聯合主辦，但由於辯論期間蔣萬安多次低頭看稿，引發部分民眾質疑是否事先取得題目？對此，主辦單位澄清，媒體提問環節循過往慣例，事前已與雙方陣營協調取得共識，10月29日下午4時同步將題目提供給雙方陣營，並無偏袒任何一方；沈伯洋今日也證實，團隊事先看過題目。而曹興誠今發文表示，「我們選市長，需要了解候選人的品格、學問、能力，機智、同時也要注意候選人對他人有無關懷，對社會問題有無改善的熱情。」他認為，沈伯洋接受藍營媒體大咖專訪後，這些才幹、品德、熱忱等問題都經過嚴格拷問，也做了完整回答，得到極高評價。曹興誠指出，「我覺得這些有問有答的專訪，才是真辯論。」他批評，蔣萬安在類似專訪中，即使問者故意作球，仍回答得慘不忍睹、評價很低，因此認為「在真辯論中，蔣萬安早就輸了」，建議沈伯洋不必再參加其他假辯論。曹興誠接著表示，昨天那種形式的辯論，只是辯論「比賽」，看誰在口舌上可以「電爆」對手。他批評，「這種比賽，不必認真回答問題，只要不斷攻擊就好」，重點不在讓聽眾了解事情真相，而是讓對手難堪。曹興誠批評，蔣萬安在辯論中「化身成了徐巧芯、羅智強、王鴻薇那些從來不負言責的國民黨立委」，不斷質詢沈伯洋對市政的熟悉度，「好像沈伯洋才是市長，而希望大家忘記他才是一問三不知的現任」。曹興誠也質疑，「那場辯論，媒體提問人居然事先『洩題』，讓蔣萬安可以在家背答案，對觀眾形成詐騙」，批評辯論的「假」毫不掩飾。此外，曹興誠提到，蔣萬安在辯論之前突然稱病，徐巧芯表示他喉嚨沙啞，但他認為，蔣萬安在辯論時「容光煥發的出場，毫無病態」，並批評「這樣為了『比賽』得勝，不惜狡詐欺世」。他還指稱蔣萬安「把美國籍的兒子，塞進台美交換學生名單」，並批評「其人品格低落，處處掉渣」。曹興誠最後表示，「值得擔心的是，沈伯洋顯得疲憊，講話氣力不足。」他提到，汪浩曾呼籲民進黨應該讓沈伯洋多休息，不應讓他到各地「輔選」、「壓榨」他的體力，對此強調「這點我很同意」。