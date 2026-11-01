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LINE閃退災情官方認了！10月31日晚間已排除

LINE還是一直閃退怎麼辦？官方公布5步驟自救

清除快取還是無法使用？LINE提供客服管道

LINE近日爆發大規模閃退災情，不少Android手機用戶反映，LINE一打開就閃退，甚至完全無法進入聊天畫面，引發社群熱議。LINE官方終於發布「異常排除公告」，證實自10月30日晚間起，陸續接獲用戶回報無法正常開啟LINE應用程式，並已於10月31日晚間確認排除異常。不過，部分Android用戶可能仍無法正常使用，官方也公布5步驟修復方式，特別提醒千萬不要誤按「清除資料」，否則可能導致未備份的聊天紀錄遺失。LINE從10月30日晚間開始陸續傳出異常，不少Android用戶遇到App無法開啟、點進LINE就閃退等情況。PTT手機通訊板也有網友發文討論，有人表示清除暫存、重新開機，甚至重新安裝LINE都無法解決，讓不少用戶相當困擾。針對這波災情，LINE官方發布「異常排除公告」，說明10月30日晚間開始陸續收到用戶回報，並已於10月31日晚間確認排除異常。如果目前Android手機仍無法正常開啟LINE，官方建議透過手機系統設定清除快取，再重新啟動LINE應用程式。官方特別警告，切勿選擇「清除資料」或「清除儲存空間」。 這兩項操作可能重設LINE應用程式資料，導致用戶必須重新登入，甚至造成尚未備份的聊天紀錄遺失。一般清除快取不會刪除聊天紀錄，因此用戶務必確認選擇正確選項，不要因為急著排除閃退問題，反而誤刪重要資料。若依照官方步驟清除快取後，LINE仍持續閃退或無法正常開啟，建議透過LINE客服中心反映問題。另外，LINE支援中心也提供一般故障排除建議，包括重新啟動手機、檢查應用程式版本，以及確認裝置儲存空間是否足夠。由於這波異常官方已宣布排除，仍遇到問題的用戶可優先嘗試清除快取，