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台北市議員候選人陳怡潔今（1）日舉行士林競選總部成立大會，親民黨主席宋楚瑜也親自出席，為過去的子弟兵站台。他大讚陳怡潔不僅有兩屆立委歷練，家族也在士林、北投基層服務超過四十年，兼具中央問政能力、地方服務實力人才，最後送上象徵「包中」的包子、粽子及好彩頭，祝陳怡潔能成功達陣。宋楚瑜強調，無論未來的台北市長是蔣萬安或沈伯洋，絕對都需要有經驗、懂政策、敢監督的議員。因為這職位的最重要職責就是替市民把關，要看得懂預算、找得出政策問題，才能監督市府把事情做好。若未來能進議會，就能將過去當立委的經歷帶進議會，「不論市長姓什麼，都要盯緊市政府把螺絲鎖緊」。 民主政治需要制衡，議會監督不能因為政黨立場而有不同標準。談及地方服務，宋楚瑜肯定前市議員陳政忠多年來深耕地方，建立基層服務網絡，陳怡潔則結合過去在國會累積的政策經驗，持續關注社子島開發、北士科產業發展、交通安全、青年就業及長者照顧等議題，展現從中央政策到地方治理的關注。 對此，陳怡潔非常感謝宋楚瑜多年來的提攜與肯定，這次回來參選議員，就是希望將國會經驗轉化為地方治理的力量。未來不論誰擔任台北市長，她都會嚴格把關，「不為反對而反對，也不因政治顏色而放棄監督。」陳怡潔競總成立大會，除了宋楚瑜到場外，台北市副市長張溫德、民政局長陳永德等蔣萬安市府團隊也應邀上台，強調陳怡潔能扮演最忠實的民意傳真機，一定能夠提出更多對地方發展升級的看法。