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綠營翻蔣萬安舊話反擊 游淑慧：豈不是自證沈伯洋抄襲？

游淑慧：陪伴是態度 政策才是作為

批沈伯洋未回答飛航限高問題 游淑慧：市民需要政府解決問題

2026台北市長首場電視辯論會昨登場，現任市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋談及都市更新時，沈伯洋多次強調都更需要「陪伴」，遭蔣萬安質疑不熟悉市政。辯論結束後，有民進黨支持者翻出蔣萬安過去也曾提及都更需要政府「長期陪伴」的說法，引發熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（1）日反擊，直呼「到底誰翻車？誰抄襲？想好再說耶！」更質疑沈伯洋提出的「無限城論壇」、「無限都更」，與蔣萬安2022年競選主軸「台北就是無限」相似，酸是「無限自助餐的概念」。游淑慧今發文指出，沈伯洋昨談到都更解方，反反覆覆強調「陪伴」2個字，遭到外界質疑後，許多民進黨朋友連夜努力翻出蔣萬安也說過都更需要「長期陪伴」，來反擊，結果三立新聞還用「翻車」、「迴力鏢」為標題。游淑慧質疑，「到底誰翻車？誰抄襲？想好再說耶！」並反問，「如果要說蔣萬安早提過都更需要政府陪伴，那豈不是自證沈伯洋抄襲蔣萬安？」她接著指出，2022年蔣萬安的競選主軸就是「台北就是無限」，結果2026年沈伯洋提出「無限城論壇」，還有「無限都更」，直呼「感覺是無限自助餐的概念」。不過，游淑慧也表示，「『無限』不是誰的專利，『陪伴』也不是！這些詞誰都能用。」但她強調，「陪伴是施政的態度，不是具體政策！」蔣萬安重視陪伴，但不是只有喊陪伴，而是提出具體的「都更八箭」，從降低公辦都更門檻、加速審議、增加重建誘因，到政府主動介入協助整合，都是具體作為。游淑慧以信維整宅為例，表示市府設立駐地工作站、提供超過2,000人次諮詢、舉辦逾50場說明會，最後成功整合超過九成住戶意願。她強調，「這就是把陪伴變成政策，把政策變成進度！」游淑慧接著反問，「沈委員的陪伴政策是什麼呢？」她指出，昨天蔣萬安問的是具體案例，為什麼內湖西湖、灣仔等地區長年無法都更？答案之一就是松山機場的飛航限高。游淑慧批評，沈伯洋不願回答問題，卻反覆強調陪伴的重要，「卻沒說如何陪伴」，才能突破飛航限高，「市民需要的不是政府陪著一起等，而是政府有能力解決問題，帶著大家往前走！」