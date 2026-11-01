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前中華職棒傳奇球星「神全」林益全，生涯累計2013支安打與210發全壘打，是中職歷史上僅次於張泰山、唯二達成「2000安打+200全壘打」史詩級雙料里程碑的神獸級打者。在台灣職棒征戰16個年頭、巔峰時期月薪曾高達80萬元的林益全，在2025年球季結束後遭到統一7-ELEVEn獅隊釋出，隨後毅然選擇轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）加盟上海正大龍隊。近期爆出欠債風波，本人目前尚未做出回應。林益全轉戰中國的首要關鍵，在於中職後期的戰力空間縮減。2023年加盟統一獅隊後，林益全首季仍繳出89場出賽、87支安打與3成06打擊率的優異成績；然而隨著年齡邁入40歲大關，加上各隊戰力年輕化趨勢，林益全在2025年球季整季未能獲得升上一軍的機會，僅在二軍出賽50場，繳出2成29打擊率、1支全壘打與11分打點。在考量年齡增長、一軍出賽競爭力下滑以及薪資結構調整等多重因素下，統一獅球團在2025年球季結束後未將其列入續約名單並予以釋出，讓這位手握3座年度最有價值球員的巨星不得不告別中職賽場。面對職棒球員生涯的十字路口，林益全並未立即放棄對棒球的熱愛。2025年底，他接受中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍隊的邀約，以約4萬元人民幣的月薪加盟延續選手生命。然而在短暫出賽後，林益全根據生涯長遠規劃正式卸下球員戰袍，全面轉型投入基層與職業球隊的棒球教學與技術指導工作。據了解，中國近年積極推廣棒球運動，對具備頂級實績與豐富職業歷練的台灣退役名將需求殷切；林益全轉型擔任棒球技術教練後的整體收益與發展空間，甚至比過去後期擔任選手時更為理想且穩定，成為促使他決定不再留戀球員身份、全心深耕對岸教學市場的決定性推手。回顧林益全在台灣職棒的輝煌成就，他自2009年披上興農牛戰袍便以菜鳥之姿橫掃年度MVP與新人王，更是史上第一位達成年度MVP二連霸、累計3座年度MVP的野手紀錄保持人；他曾以744場刷新亞洲職棒最快千安紀錄，並在2024年8月14日達成生涯2000安壯舉，成為中職史上僅有的兩位「2000安+200轟」巨星之一。近期網路社群出現網友公開指控其存在債務糾紛，林益全前經紀公司海爾斯對此出面澄清，雙方合作關係早在年初就已正式結束，對於林益全後續在對岸的工作合約與個人財務狀況完全不知情。儘管場外風波引起球迷討論，林益全在中職賽場上所立下的打擊障礙與傳奇成就，依然是台灣棒球歷史上難以抹滅的輝煌扉頁。