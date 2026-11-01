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▲Selina與Ella、任容萱等人，帶著慶生大氣球在信義區掃街。（圖／翻攝自Selina IG@selinanahaha）

女團S.H.E成員Selina（任家萱）在昨（31）日迎來45歲生日，她也曬出跟父母、妹妹任容萱、男友小徐、3歲兒子「小腰果」，以及成員Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）慶生的合照，她還當場感動落淚。不過沒想到除了照片裡的溫馨，她竟還超高調慶生，跟Ella、任容萱等人一起現身信義區，還拿著超大串慶生氣球做的拱門霸氣掃街，讓粉絲都笑翻直呼：「不愧是S.H.E團寵。」Selina在昨日曬出慶生照，其中兩張在信義區大街上的照片，火速吸引注目。只見任容萱拿著超多大氣球，站在信義區街頭，旁邊則是用氣球打造的大型拱門，中間是互相靠在一起的Selina與Ella。接著幾人直接壓馬路，把一大串氣球舉高，讓Selina在下方往前走，瞬間變成移動拱門。這兩張照片也在Threads瘋傳，粉絲看到後都對Selina的高調哭笑不得，紛紛表示：「完全公主、完全團寵，所有人都陪著一起掃街」、「不知道的還以為是什麼求婚場合」、「哈哈笑死，真的只有Selina公主才做得出來。」Selina的生日派對現場也布置的非常有氣氛，Selina留著俏麗短髮，穿粉色洋裝現身，身後當然就是在信義區出現的超浮誇氣球，她的家人、隊友們齊現身，Selina也感動表示：「今天是我45歲生日！精心地妝扮自己，迎接氣球驚喜，被六個蛋糕包圍，把氣球佈置變成行動佈置（笑），一切就如我想像的美好！45＝是我，好喜歡數字密碼！祝福你我每天都快樂！」