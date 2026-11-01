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台北市產業總工會與台北市環保局工會於台北市民廣場舉辦「2026台北市長選舉勞動政見公開講」，並分別邀請台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋到場發表勞動政見，對此沈伯洋提出勞動安全、勞動保障與勞動支援共12項政見，「這些都是我想給各位的承諾」。沈伯洋首先提到，「勞動有安全，我願意」其中包括強化勞動檢查，補足人力；汰換車輛補助；採購風扇背心。「勞動有保障，我同意」，包含現行業務不再委外；財政允許下，優先以自有財源編列繁重工作獎勵機制；研議復舊獎金各項措施；編制久任獎金留住人才。最後則是「勞動有支援，我來做」，推動企業單位增設托育服務；改善幼保相關人員勞動條件與薪資條件；檢視育嬰托幼環境，避免兒虐再發生；增加長照機構床位，增加托育設施與機構；關於勞退新舊制，研議改善落差。最後強調12項政見，「這些都是我想給各位的承諾」。