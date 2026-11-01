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台北市長蔣萬安和民進黨參選人沈伯洋在昨（31）日的電視辯論會中正面交鋒，然而蔣萬安競選總幹事羅智強在會後指出，媒體提問的環節中，題目都是事前給的，對此，曾在2024年擔任總統大選辯論會提問人的資深主播廖芳潔，在Threads上分享經驗，並表示此次的做法有點失去了媒體提問的意義，「但至少藍綠雙方陣營都有拿到，尚稱公平。」廖芳潔分享，當初在2024年總統大選辯論會上，並沒有被要求事先提供問題，甚至提問人彼此之間也不知道問題是什麼，「我是第三個提問者，準備了6個題目，一邊暗自氣惱號次在前的同業問走了我最想問的，一邊重新組織自己的題目，還要在一分鐘內問完，真是驚心動魄。」然而此次蔣萬安、沈伯洋的電視辯論會，卻要媒體事先提供問題，廖芳潔坦言不知道原因，私下了解是依循「前例」，但也不知道這前例從何而來，「雖然有點失去了媒體提問的意義，但至少藍綠雙方陣營都有拿到，尚稱公平。」