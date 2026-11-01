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▲范小弟阿嬤感謝林智鴻幫助並強調，當年他搶救我孫子，今年換我幫助他。（圖／市議員林智鴻提供）

▲ 林智鴻競總成立，獲在地里長們上台力挺。（圖／市議員林智鴻提供）

高雄市議員林智鴻31日，於五甲龍成宮，舉辦競選總部成立大會，市長陳其邁特別爲他披上戰袍，高雄市各級民意代表皆與會，吸引逾2千人到場應援，但全場最引人注目的，一位素人阿嬤，上台「淚謝」林智鴻助孫「搶命」，范小弟的阿嬤說「我們沒有背景，當年更與林智鴻毫不相識，但他卻願意主動出手相助，守住了我的孫子」這次她也義不容辭上台替林智鴻加油，希望他繼續連任「繼續幫助與他們當時同樣無助的病童家庭！」2020年底，林智鴻協助一名家住大寮的眼癌童「范小弟」，攜手時任駐日代表謝長廷，突破疫情封關限制，助其赴日接受手術，讓該童不用在「失去眼睛或生命之間」抉擇「全部保住」，六年後的今天，范小弟目前已是一名小學生。范小弟的阿嬤回憶，當年得知孫子罹患眼癌，只有美國、日本具備相關治療技術，但對勞工家庭而言，龐大的醫療費用根本無力負擔，所幸獲得各界善心人士捐款，才讓孩子有了接受手術的機會。然而，當時正值新冠疫情，日本實施嚴格邊境管制，即使籌足醫療費用，沒有簽證仍然無法入境，家屬四處求援卻屢屢碰壁。阿嬤表示，林智鴻了解情況後，立即協調醫院、立法院、行政院，並聯繫自己的政治導師、時任駐日代表謝長廷，積極爭取日本政府核發醫療簽證，終於突破疫情期間的入境限制，讓范小弟順利赴日接受手術。她強調，一家人最感謝的，不只是林智鴻成功協助取得醫療簽證，而是他面對求助時的態度，「他也是兩個孩子的爸爸，真的懂我們那種無助的心情」，從當年到現在，林智鴻團隊與范家始終保持聯繫，彼此早已不只是議員和選民，更像是相互關心的朋友。「當年他搶救我孫子，今年換我幫助他！」阿嬤感性表示，自己原本只是沒有背景、沒有政治關係的普通阿嬤，從未想過有一天會站上造勢舞台，但為了當年伸出援手的恩人，她願意鼓起勇氣，親口告訴所有鄉親這段故事。她說，林智鴻最令她感動的，是即使面對素昧平生、毫無背景的家庭，依然願意設身處地、竭盡所能協助，讓一個原本幾乎失去希望的家庭重新看見未來。范小弟也透過阿嬤用手機錄音檔「現聲」，謝謝林智鴻「叔叔」讓他看見世界的光、世界的彩虹。林智鴻會後表示，范小弟出生僅四個月時，家人便發現眼睛出現俗稱「貓眼」的異狀，經檢查確診為遺傳性視網膜母細胞瘤，當時左眼幾乎已被癌細胞占據；到了三歲，僅存的右眼又面臨腫瘤復發，家屬甚至必須面對摘除眼球的艱難抉擇。他至今難忘阿嬤拿著孫子剛辦好的護照，既感激又心疼的神情。當年正值疫情期間，赴日就醫就像與時間賽跑，所幸在各方共同努力下，終於趕在邊境全面開放之前，讓范小弟順利前往日本接受治療。林智鴻也憶及，孩子手術後雖然眼睛腫脹，仍活潑開朗，還與時任駐日代表謝長廷一起吃便當、開心收下新玩具。看見孩子歷經重重難關，仍能展現純真的笑容，讓他格外珍惜這段跨國救援的成果，也衷心期盼范小弟未來能繼續用自己的眼睛，欣賞世界上更多美好的風景。