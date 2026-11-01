11月起多項民生新制陸續上路，今（1）起公費流感、新冠疫苗第二階段開打，50至64歲無高風險慢性疾病成人也納入接種對象；交通方面，毒駕新制加重罰則並全面沒入車輛，台鐵APP也將放寬訂票取票期限。此外，郵局ATM單筆存款上限將提高至10萬元。
公費流感、新冠疫苗第二階段開打
衛福部公費流感疫苗第二階段開打，50至64歲無高風險慢性疾病成人，可以前往全台4,000家合約院所接種，打完新冠、流感疫苗後還可以獲得健康幣900點、450點，並在12月1日兌換相關商品。
第一階段已經開放的對象包含
今年地價稅11月1日開徵，繳款書已陸續寄發，繳納期限至11月30日止，課稅所屬期間115年1月1日至12月31日。依土地稅法規定，地價稅以8月31日地政機關土地登記簿所載之所有權人為納稅義務人，並採總歸戶合併計算稅額。
若民眾尚未收到繳款書或繳款書遺失，請向稅務局地價稅科申請補發。繳稅管道包含：掃描稅單上QR-Code；下載參加金融業代收即時服務平台（eFCS）繳稅業者APP或台北通APP，掃描繳款書上三段式條碼完成繳稅；登入網路繳稅服務網站，以信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶、晶片金融卡轉帳繳稅，或至地方稅網路申報作業網站進行線上查繳稅等。
毒駕車輛沒入 首犯最高罰15萬
毒駕新制10月31日已上路，毒駕初犯者機車罰12萬、汽車罰15萬元，累犯加罰9萬、累計無上限。拒測毒駕罰29萬，並且加罰同樣無上限。無論毒駕或是拒測，並不論是否為車主，車輛一律沒入。
立榮航空兒童單獨搭機 每航段收200元
立榮航空提供5歲（含）以上至未滿18歲、無成年人陪同搭機的旅客，「單獨旅行兒童」安心照護服務（UM服務），每位旅客每航段將收取服務費200元，旅客請透過客服中心辦理申請並完成付費，此服務包含報到、安檢、登機引導及抵達後交接等專屬協助服務。
搭機當日請於班機起飛前1小時親至機場櫃檯辦理報到，避免影響搭機權益；最遲請於航班起飛前30分鐘完成報到及相關手續。如需變更或取消服務內容，請於班機起飛前洽客服中心辦理。若於班機起飛後始提出申請，將酌收已支付UM服務費之一成手續費。
郵局ATＭ存款上限提高到10萬 11/12生效
為提供更便利的ATM存款服務，中華郵政自115年11月12日起，ATM單筆存款金額由新臺幣「6萬元」調整為「10萬元」（單筆鈔券張數仍維持100張）。
台鐵取票時間放寬 11/10生效
台鐵APP「台鐵e訂通」，原本列車開車前30分鐘便停止受理，預計自2026年11月10日起，縮短至開車前5分鐘。
我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部公費流感疫苗第二階段開打，50至64歲無高風險慢性疾病成人，可以前往全台4,000家合約院所接種，打完新冠、流感疫苗後還可以獲得健康幣900點、450點，並在12月1日兌換相關商品。
第一階段已經開放的對象包含
- 醫事及衛生防疫相關人員
- 65歲以上長者、55至64歲原住民
- 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員
- 滿6個月以上至國小入學前幼兒（新冠疫苗僅包含未滿6歲且從未接種新冠疫苗者）
- 孕婦
- 具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者（新冠疫苗包含結核病、失能、精神疾病及失智症患者）
- 出生未滿6個月嬰兒之雙親或實際扶養者
- 幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員（保母）
- 國小至高中（職）／五專一至三年級學生（僅為公費流感疫苗對象）
- 禽畜相關及動物防疫相關人員（僅為公費流感疫苗對象）
今年地價稅11月1日開徵，繳款書已陸續寄發，繳納期限至11月30日止，課稅所屬期間115年1月1日至12月31日。依土地稅法規定，地價稅以8月31日地政機關土地登記簿所載之所有權人為納稅義務人，並採總歸戶合併計算稅額。
若民眾尚未收到繳款書或繳款書遺失，請向稅務局地價稅科申請補發。繳稅管道包含：掃描稅單上QR-Code；下載參加金融業代收即時服務平台（eFCS）繳稅業者APP或台北通APP，掃描繳款書上三段式條碼完成繳稅；登入網路繳稅服務網站，以信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶、晶片金融卡轉帳繳稅，或至地方稅網路申報作業網站進行線上查繳稅等。
毒駕新制10月31日已上路，毒駕初犯者機車罰12萬、汽車罰15萬元，累犯加罰9萬、累計無上限。拒測毒駕罰29萬，並且加罰同樣無上限。無論毒駕或是拒測，並不論是否為車主，車輛一律沒入。
立榮航空提供5歲（含）以上至未滿18歲、無成年人陪同搭機的旅客，「單獨旅行兒童」安心照護服務（UM服務），每位旅客每航段將收取服務費200元，旅客請透過客服中心辦理申請並完成付費，此服務包含報到、安檢、登機引導及抵達後交接等專屬協助服務。
搭機當日請於班機起飛前1小時親至機場櫃檯辦理報到，避免影響搭機權益；最遲請於航班起飛前30分鐘完成報到及相關手續。如需變更或取消服務內容，請於班機起飛前洽客服中心辦理。若於班機起飛後始提出申請，將酌收已支付UM服務費之一成手續費。
為提供更便利的ATM存款服務，中華郵政自115年11月12日起，ATM單筆存款金額由新臺幣「6萬元」調整為「10萬元」（單筆鈔券張數仍維持100張）。
台鐵APP「台鐵e訂通」，原本列車開車前30分鐘便停止受理，預計自2026年11月10日起，縮短至開車前5分鐘。