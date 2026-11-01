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🟡屬豬95分！貴人帶來合作機會、正財收入看好

🟡屬虎92分！有貴人運、事業運同步升溫

🟡屬兔91分！職場壓力有望減輕、升遷機會浮現

🟡屬牛89分！前輩提攜、工作回報有望增加

🟡2026年11月運勢一次看！屬羊財運穩、屬雞副業有機會

2026年11月生肖運勢排行榜出爐！《搜狐網》專欄風水專家鄭偉建分析12生肖流月運勢，，老客戶回頭、合作機會有望增加；屬虎人脈與事業運看旺，屬兔有機會迎來職場轉機，屬牛則有望獲得前輩「牽成」、工作有回報。風水專家鄭偉建表示，周六（11月7日）「立冬」節氣進入丙午年己亥月，財運方面，偏財宜守不宜攻，正財則應把握機會、適時入袋為安，合夥、借錢及投資都要多留意。感情與人際方面，單身的人有機會認識新朋友，有伴侶者要避免情緒化溝通，別翻舊帳吵架，11月各生肖運勢一次看。屬豬的人11月運勢排名第一，過去累積的人脈與工作經驗有機會帶來回報，舊客戶、老朋友可能成為合作助力，正財表現也值得期待。◾1971年出生：老客戶及熟人可能帶來合作機會，主業較順利，理財以守住積蓄為主。◾1983年出生：停滯的工作進度有望重新啟動，主管更願意交辦重要任務，月底績效可期待。◾1995年出生：單身者容易透過朋友聚會認識新對象，有伴侶者感情融洽，考試準備效率提升。◾2007年出生：記憶力及學習狀態不錯，遇到不懂的問題可主動請教，但要避免熬夜。屬虎的人11月人際關係及工作運勢看好，過去累積的人脈可能帶來新資源，職場也有機會獲得主管信任。不過投資仍應小心謹慎，避免衝動擴大資金投入。◾1974年出生：老朋友可能帶來合作資源，適合重新啟動擱置的計畫，正財有望增加。◾1986年出生：工作專案有機會取得主導權，團隊合作順利，獎金或收入表現值得期待。◾1998年出生：單身者有機會在社交場合認識對象，考試及進修效率提升，但應減少飲酒、留意身體狀況。◾2010年出生：校園人際關係不錯，參與社團或團體活動容易發揮所長，遇到課業難題可尋求協助。屬兔的人11月有機會把過去累積的經驗轉化為成果，職場上的阻礙逐漸減少，原本卡住的工作也可能出現轉機，感情及財務方面要謹慎。◾1975年出生：過去累積的經驗有望帶來收入，長輩或前輩也可能提供有用資訊。◾1987年出生：職場壓力逐漸減輕，原本停滯的升遷機會有望重新出現，做好重要工作更容易獲得肯定。◾1999年出生：單身者可能遇到示好對象，但應觀察實際行動；投資避免跟風，注意小額支出。◾2011年出生：適合利用白天整理課業，避免熬夜讀書，換季要留意呼吸道保養。屬牛的人11月工作運勢穩定，過去累積的資源可能帶來新助力，部分工作也有機會取得不錯成果。不過金錢往來要小心，尤其不要因為人情壓力隨意借錢或擔保。◾1973年出生：有機會獲得長輩或前輩提攜，先前投入的項目可能有回報，避免追逐高風險的偏財。◾1985年出生：跨部門合作有機會取得主導權，工作表現受到肯定，但應避免替人借款或擔保。◾1997年出生：感情有問題要及時溝通，別把情緒悶在心裡；學業方面維持穩定進度，就有機會看見成果。◾2009年出生：學習狀態穩定，跟著進度複習有助提升表現，飲食方面要留意腸胃保養。正財有望穩步增加，適合完成舊專案、爭取獎勵，不要因為人情壓力替人擔保，花錢前要多想一下。個人專長及副業有機會帶來收入，適合拓展新方向，但跟同業合作時要留意利益分配，工作相關成果要妥善保存。正財收入相對穩定，工作上要特別注意合約細節，感情方面多聽聽另一半想法，避免把工作情緒帶回家。工作收入維持原有步調，人際關係相對平穩，但不宜隨意借錢或替人擔保，以免產生金錢糾紛。工作職務、出差或合約可能出現變動，遇到重大決定先冷靜評估，避免衝動購物或與另一半翻舊帳。要留意日常小額支出及意外破財，不宜投入高風險投資，也不要替人擔保，感情有疑問應直接溝通。適合追回過往借出去的款項，簽約前務必確認內容，避免因為人際糾紛或口角造成金錢損失。額外開銷可能增加，財務上以節省、守住現金為主，不要衝動合夥，多留意情緒與人際衝突。