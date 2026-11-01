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▲王威晨本季出賽整整100場，在349個打數中敲出102支安打，擊出1發全壘打並貢獻47分打點。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

▲中信兄弟內野手許基宏因右膝半月板破損而導致球季報銷，在今年八月動手術治療。（圖／取自許基宏個人IG）

球員姓名 守備位置 年齡 2026出賽 2026關鍵個人成績 生涯累計里程碑備註 王威晨 三壘手/二壘手 35歲 100場 打擊率0.292、102安打、1轟、47打點、OPS 0.710 生涯1195安、158盜，連續3季破百安 許基宏 一壘手/三壘手 34歲 33場 打擊率0.185、20安打、0轟、8打點、OPS 0.576 生涯116轟，8月因右膝半月板手術報銷 謝榮豪 投手（後援） 36歲 12場 10.2局、0勝0敗、防禦率6.75、WHIP 1.78、5三振 生涯累計70次中繼成功、16次救援成功 張志豪 外野手/一壘手 39歲 15場 打擊率0.140、6安打、0轟、4打點、OPS 0.343 生涯180轟、151盜、1265安、68支三壘安（聯盟紀錄）

▲張志豪本季僅在一軍獲得15場出賽機會，在43個打數中擊出6支安打，繳出0.140打擊率與4分打點，全壘打掛零。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒2026年賽季圓滿落幕，休賽季自由球員（FA）名單聯盟日前也已經公布。衛冕軍中信兄弟陣中共有4名奪冠功臣在本季達到門檻、正式取得自由球員資格，分別為當家隊長王威晨、主力一壘手許基宏、牛棚資深右投謝榮豪以及百轟百盜傳奇名將張志豪。這4位伴隨黃衫軍歷經多次奪冠榮耀的核心骨幹，在2026年賽季各自交出怎樣的成績單？《NOWNEWS》也整理這些球員今年的成績，提供讀者參考。作為兄弟陣中的精神領袖與看板球星，35歲的隊長王威晨在2026年賽季依然扮演球隊極度倚重的核心戰力。王威晨本季出賽整整100場，在349個打數中敲出102支安打，擊出1發全壘打並貢獻47分打點，繳出0.292打擊率、0.349上壘率與0.361長打率的扎實成績。王威晨連續2個賽季達成「單季百安」里程碑，並再度入選中華職棒明星賽，累計生涯安打數已正式推進至1195安。他在三壘防區沉穩的防守調度與關鍵時刻穩健的擊球掌握度，是中信兄弟整季戰力能維持競爭力的中流砥柱，也無疑是球團在自由市場上最極力爭取續約留人的重中之重。相較於王威晨的穩定全勤輸出，另外3名取得FA資格的奪冠功臣，今年在傷勢與戰力年輕化的衝擊下走得相對艱辛。許基宏2025年賽季曾以19轟、77分打點勇奪最佳十人與金手套雙料大獎的重砲一壘手許基宏，2026年季初手感陷入低潮，出賽33場敲出20支安打，打擊率僅0.185、OPS為0.576，且整季未能敲出全壘打。更不幸的是，他在8月8日因右膝關節鏡半月板修復手術宣布整季報銷，提早結束賽季。36歲的牛棚老將謝榮豪本季在一軍出賽機會顯著縮減，整季僅登板12場，合計投了10.2局，戰績0勝0敗，防禦率為偏高的6.75、WHIP值為1.78，未能進帳中繼或救援成功。即將邁入40歲大關的「百轟百盜千安」傳奇外野手張志豪，在球隊外野新秀崛起與代打定位下，本季僅在一軍獲得15場出賽機會，在43個打數中擊出6支安打，繳出0.140打擊率與4分打點，全壘打掛零。