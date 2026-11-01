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從蘇巧慧場子開始 蔡英文也成「小英菇」

賴清德騎貢丸、戴蛙鏡、被狗舔 賴清德親頒各種創意獎

2026九合一選戰進入倒數，民進黨各地競總掀起一波「惡搞總統」背板風潮，最早從新北市長候選人蘇巧慧的競總成立大會開始，當時總統賴清德、前總統蔡英文站台時，身後螢幕陸續出現各種迷因式惡搞圖片，相關畫面迅速在社群平台瘋傳；之後包括台北、新竹、嘉義、屏東、彰化、南投、桃園等地競選團隊也紛紛跟進，推出各具地方特色的搞笑背板。賴清德今（1）日乾脆親自公布「第一屆競總背板創意大賽」並頒發各種獎項。蘇巧慧競總成立時，蔡英文站台背後出現滿版「小英菇」惡搞圖，賴清德則被放上戴墨鏡、被狗舔臉等趣味照片，連2位當事人都是當下才知道自己變成迷因主角；蔡英文當時還發文打趣「又是誰在惡搞我」，賴清德也公開稱讚背板有創意。各縣市競總之後便開始把候選人特色、地方名產與賴清德照片結合，而賴清德今也順勢發文宣布「第一屆競總背板創意大賽」，邀請網友選出最喜歡的作品，並親自替多個背板命名獎項。其中，新竹市長候選人莊競程的背板把賴清德P成「騎著巨大貢丸」的模樣，賴清德頒給他最佳「貢」獻獎，還打趣要「乘著新竹的風、騎著貢丸」衝刺；台北市長候選人沈伯洋競總則讓賴清德戴上泳鏡，搭配「洋流」概念，獲得「泳往直前獎」；嘉義市長候選人王美惠則把他做成戴安全帽、騎機車跑行程的模樣，獲頒「圓滿惠贏獎」。趣味背板另外還包括屏東縣長候選人周春米使用賴清德與愛犬「斑斑」互動畫面，獲得「斑斑有德獎」；彰化縣長候選人陳素月以「全糖珍奶」概念拿下「珍素絕配獎」；南投縣長候選人温世政翻出賴清德年輕時穿白袍行醫的照片，獲頒「温藝復興獎」。桃園市長候選人黃世杰的背板則因藏有小字，被賴清德笑稱是「視力不會屈服獎」；蘇巧慧則因率先帶起這波風潮，獲得「開創未來獎」。而賴清德今也發文表示，近期看到不少民眾在Threads討論各地造勢活動背板，也有人因此走進現場參與選舉活動，「民主會因為每個人的參與而更有力量，我很高興看到大家用正向、開心的方式接觸政治，打開了解候選人的契機。」