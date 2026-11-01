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亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）中華代表隊今（1）日展開赴日前的集訓，今日在新莊棒球場開訓的記者會。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌與中華民國棒球協會理事長周玲妏特別親臨現場探班，各自致贈加菜金30萬以及10萬勉勵全隊外，第一次擔任國際賽總教練的高志綱也是一大焦點。蔡其昌親自承諾聯盟將以最高規格做好「食衣住行」的後勤照顧，讓年輕選手能無後顧之憂地在賽場上全力拚搏。集訓首日現場先進行大拜拜，蔡其昌在致詞時首先向所有入選的教練與選手表達恭喜。他表示，亞冠賽雖然是以年輕選手為主力，但「只要穿上球衣就是國家隊」，能夠入選不僅是個人努力的成果，更是無上的榮耀。為了給予球員最實質的支持，聯盟與棒協特別準備了加菜金，為備戰期間的團隊補充電能。蔡其昌強調，聯盟會比照一級賽事的頂級後勤水準服務全隊，成為球員最堅實的後盾。對於本次接下教練棒的高志綱總教練，蔡其昌表達了高度信任。他提到，高志綱過去已有多次擔任國家隊首席教練的豐富經驗，相信能建立出獨特的帶隊風格，也呼籲廣大球迷給予新任總教練更多鼓勵與支持。對於首次第一次接國際賽總教練高志綱表示自己沒有想那麼多，「在什麼職務上，就把那個職務上面該做的事、負的責任做好。棒球比賽本來就是一個靠團隊運動的一個運動。」高志綱說：「如果大家在每一個位置上都可以好好發揮的話，團隊的力量凝聚起來，我覺得這應該是一個棒球團隊裡面應該要呈現的畫面。」談到本次以超齡外卡身分兼任隊長的郭天信，蔡其昌回憶4年前郭天信初次入選時還顯得有些生澀，經過這幾年在職棒賽場的歷練與成長，如今已能獨當一面承擔隊長重任，「教練團選擇天信當隊長，我對他有100分的信心。」同時也特別感謝郭天信願意站出來擔任球員與教練團之間的溝通橋樑。隊長郭天信也代表全隊回應，感謝會長與聯盟的關心，並希望大家在集訓與比賽期間都能保持身體健康，展現年輕人該有的拚勁與態度，不愧對身上的中華隊球衣。事實上亞冠賽將會是蔡其昌卸任前的最後一場國際賽，蔡其昌期待未來將國家隊運作與大名單「常態化」，未來即便在非大賽期間，也能常態性安排如日本武士隊等國際強隊來台進行交流賽，藉由持續累積實戰經驗，實質提升台灣棒球的整體實力。亞冠賽台灣代表隊今日起將持續於新莊棒球場進行各項戰術演練與體能調整，隨後前往日本東京巨蛋迎接正式比賽，期許以滿滿的拚勁為台灣爭取最高榮譽。