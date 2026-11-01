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當勞工不幸罹患癌症，必須手術治療切除器官，可以在出院就申請勞工保險失能給付，不需等6個月，可以及時減輕醫療費用與生活負擔，維持基本經濟照護。勞動部提醒，勞工如符合請領規定，需於出院起5年內提出申請，以免罹於時效無法給付。針對勞工在勞工保險加保有效期間，經診斷罹患癌症或因傷病切除臟器如胃、胰、脾、腎、子宮、卵巢、乳腺等器官。勞動部表示，因器官切除後，身體缺損的狀態已經確定，符合勞工保險失能給付標準規定的「器質性失能」項目，現行規定在手術出院後，就可請醫院開具「勞工保險失能診斷書」、無須等待6個月治療觀察期，就可向勞保局提出申請勞保失能給付。另，勞工若因癌症復發轉移，導致失能程度加重並影響工作能力，可在最後一次手術滿6個月後，再次申請失能程度加重後的勞保失能給付。以勞工李小姐因罹患胃癌為例，115年9月1日進行手術切除胃臟，並在9月10日出院，因「胃全切除」、出院時症狀已固定的器質性失能，出院即可憑醫院開具的「勞工保險失能診斷書」申請失能給付。若因癌症復發轉移，可再次申請失能程度加重的失能給付。