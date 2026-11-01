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▲陳喬恩（右2）與老公曾偉昌（右1）、夏宇童（左1）等人一起觀看5566演唱會。（圖／翻攝自陳喬恩IG@iam_joechen）

女星陳喬恩過去曾多次被昔日恩師、喬傑立娛樂創辦人孫德榮，公開提到在攝影棚喝酒、遭他冷凍一年，以及走紅後不懂感恩等往事。日前又於八大《酒後的心聲》重提雙方決裂內幕，讓陳喬恩罕見發文反擊，直指孫德榮加油添醋的毀謗，還喊話：「不用一直提到我。」孫德榮也發聲道歉。而今（1）日陳喬恩不甩與孫德榮紛爭，現身昔日師兄5566的廣州演唱會，嗨喊：「我的青春。」陳喬恩在今日於IG曬出5566廣州演唱會的現場照片，與老公曾偉昌（Alan）、孫協志老婆夏宇童等人，一起坐在台下拿著螢光棒應援。陳喬恩也在文中寫下：「我從頭跟著唱到尾，每一首歌都裝著記憶，是你們的青春，也是我的青春。」還嗨喊：「謝謝精彩的夜晚～5566不能亡～～」陳喬恩也驚喜曬出跟5566久違的合照，昔日師兄妹的同框，瞬間讓粉絲掀起濃濃回憶殺，「我的青春裡面有5566，更有陳喬恩！這波回憶殺真的太無敵了」、「你們都是我們的青春，好喜歡的畫面」、「是我的童年合體了。」陳喬恩與5566不僅同為喬傑立出身藝人，還一起合作過多部戲劇作品，像是《MVP情人》、《千金百分百》、《櫻野三加一》等，也常常在各大綜藝節目、家族合輯同台，是許多人的青春回憶。