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蕭美琴提3大支柱 打造100%非紅供應鏈、導入邊緣AI

「無人機是台灣之盾」 林佳龍：深化民主夥伴合作

GUAVA攜波蘭、中科院簽MOU 串聯國際技術與人才資源

外交部長林佳龍於昨（30）日應邀出席由「社團法人台灣國防產業發展協會」（TW-DIDA）與「財團法人無人機國際學院」（GUAVA）共同舉辦的「2026 台灣無人機國際論壇暨無人機國際學院開幕活動」。開幕活動於台北遠東香格里拉飯店舉行，副總統蕭美琴、國家安全會議諮詢委員李育杰、國防部副部長徐斯儉、經濟部政務次長何晉滄、海洋委員會副主任委員張忠龍、內政部消防署署長蕭煥章、聖文森駐台大使姜康特（Kenton X. Chance）、巴拉圭駐台大使傅達耀（Darío Filártiga Ruiz Díaz）、索馬利蘭駐台代表加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）等各國使節代表均應邀出席開幕式。蕭美琴致詞表示，雖然台灣投入無人載具領域的時間較部分國家晚，但我們在半導體、精密工程及先進製造方面的優勢，讓我們能夠迅速迎頭趕上。在賴清德總統的願景引領下，台灣的國防政策與產業發展藍圖相互配合，以打造世界級的「無人機國家隊」，同時強化自我防衛與戰略嚇阻能力，並帶來促進國內產業參與及成長的附加效益。我國憑藉半導體、精密機械與先進製造等堅實基礎，正以「打造 100% 非紅信賴供應鏈」、「導入邊緣 AI 與軟體創新」及「深化國際合作與無人機外交」三大支柱推進發展，展現台灣作為全球民主夥伴最值得信賴之合作夥伴的決心。林佳龍致詞時指出，「無人機外交」是貫徹賴清德總統「五大信賴產業」政策的核心戰略，無人機更是守護民主自由與國防韌性的「台灣之盾」。林佳龍回顧早於擔任交通部長期間，即成立「無人機科技產業小組」並推動《民航法》「遙控無人機專章」立法上路，為產業奠定健全法制骨幹；接任外交部長後，於 2025 年 10 月成立「無人機外交小組」，全力推動台灣無人機國際合作，深獲國際夥伴認同與支持，未來也期許 GUAVA 與政府公私協力，攜手推動無人機外交。林佳龍另特別感謝各捐助企業促成 GUAVA 成立，期許台灣發揮「可信賴」的非紅供應鏈優勢，持續邁向「無人機民主供應鏈亞洲中心」的戰略目標。林佳龍並於論壇期間應邀擔任見證人，親自見證 GUAVA 分別與「波蘭無人機協會」（PISB）及「國家中山科學研究院」（NCSIST）簽署合作備忘錄（MOU）。GUAVA董事長李漢銘致詞時表示，學院為 100% 民間法人，具備高度靈活性與彈性，未來將透過「人才培訓」、「地緣政治研究」及「技術標準認證」三大支柱鏈結國際資源，全力協助台灣奠定在全球無人載具領域的關鍵影響力。TW-DIDA 理事長吳明蔚致詞時強調，本次論壇橫跨國防安控與國際合作，期盼產官學研持續公私協力，深化與國際民主夥伴的技術對接，且「最好的韌性不只來自創新，更需要規模化量產」，台灣願以晶片與高成本效益的供應鏈優勢與國際攜手合作。本次論壇盛大精采，上午場國際論壇以「建構全球非紅供應鏈」為主軸，由外交部甄國清主任秘書主持，邀集美國無人機產業協會（AUVSI）、日本無人機聯盟（JDC）、波蘭無人機協會（PISB）、捷克 Farpoint Academy 及烏克蘭相關協會代表同台與談，深入探討各國如何攜手打造安全、韌性與可信賴的無人機生態系。下午場國內論壇則聚焦「台灣無人機產業合作與應用創新研發」，邀集國內產學研代表探討如何整合本土研發能量，打造台灣無人科技新優勢。全日活動共吸引逾350位國內外貴賓與會，現場交流熱絡，成果豐碩。