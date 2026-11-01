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▲《Doctor X》金智媛幫民主化運動的受害者開刀，有人說這是在喚醒歷史創傷。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》在Netflix熱播中，沒想到卻有醫界人士批評劇情將醫師寫得像嗜血又無能的反派，還涉及518光州民主化運動，還有民眾發起請願停播，至少100位同意，最新一集收視率下滑至15.6。根據韓媒報導，《Doctor X》播出後在海內外都有亮眼成績，不過也陸續引來爭議，一名自稱是骨科醫師的網友，在社群平台表示，《Doctor X》將醫護人員寫成嗜血又無能的反派，金智媛飾演的派遣醫師「桂水晶」拒絕打雜，巡房也在內，讓該名網友直呼，醫師巡房並非不必要的雜事，恐會讓觀眾對醫療環境產生誤解。另外，最新劇情中觸及518光州民主化運動，桂水晶替一名腦中卡著子彈碎片多年的患者動手術，而這名患者，是當年民主化運動時期，遭到槍擊的受害者。有網友認為，劇情試圖透過患者創傷強調歷史悲劇，引發兩派討論，還有民眾到國會電子請願平台，請願停止播出《Doctor X》，竟有超過100人同意。《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情故事以將利益、地位與醫院存亡置於患者生命之上的救曙大學西南醫療中心，因醫療體系腐敗與人力嚴重缺口而急需人力。擁有「零失敗」神級手術實力的自由外科醫師桂水晶被派遣至此，個性強勢、我行我素不向權力低頭的她，嚴格遵守工作契約，不僅一次次將垂危患者從鬼門關拉回，也澈底打亂了院內錯綜複雜的利益算計。具備頂尖外科手術能力、擁有職業生涯零失敗紀錄的自由派遣醫師，性格我行我素、冷酷直白，被稱為「瘋狗醫生」，內心背負著一段與過去海外醫療中心火災有關的沉重記憶。醫師派遣介紹所所長，名義上是桂水晶的阿姨，也是韓國首位經營醫療派遣的人，表面精打細算、圓滑世故，實則是桂水晶最堅實的後盾，兩人共同經歷過不為人知的過去。救曙大學西南醫療中心院長，出身外科，為了重振陷入危機的醫院而踏入權力鬥爭並登上院長之位，在遇見桂水晶後，開始重新審視自己當初從醫的初心。西南醫院的一般外科實習醫師，性格溫和、具有同理心與正義感，深受桂水晶影響，是黑暗權力鬥爭中帶有溫暖信念的角色。