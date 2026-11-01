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海豚灣門市11/18熄燈！消費、寄杯改至幸福灣門市

早在8月就傳歇業消息 車友不捨：環島地標又少一個

▲近日有民眾前往海豚灣門市消費，才發現店家已張貼結束營業公告，明確指出門市將於11月18日正式熄燈。（圖／翻攝臉書）

海豚灣門市2017年開幕！無敵海景成旅人必經休息站

許多人到墾丁旅遊時，會選擇在屏東枋山的7-ELEVEN海豚灣門市停留，擁有海豚造型拱門的這個門市，一直以來都是打卡熱門景點。然而，近日這間知名海景超商貼出公告，確定將於今年11月18日正式結束營業，消息曝光後，讓不少曾造訪的民眾感到不捨，直呼「環島的理由少一個了」。海豚灣門市因擁有遼闊海岸景觀，加上周邊停車空間方便，長年吸引環島旅客、重機騎士，以及前往墾丁、台東旅遊的民眾駐足。不少人會在此休息、上廁所、買飲料，也有人特地停下腳步欣賞海景、拍照打卡，成為許多旅客共同的回憶。直到近日有民眾前往消費，才發現店家已張貼結束營業公告，明確指出門市將於11月18日正式熄燈。公告也提醒，未來消費可轉往幸福灣門市，若有咖啡寄杯尚未兌換完畢，也可轉至幸福灣門市使用。事實上，海豚灣門市可能歇業的消息早在今年8月就曾引發討論。當時有民眾在Threads發文詢問：「聽說海豚灣門市年底要收了？」貼文吸引不少網友留言討論。有人感嘆，這裡是重機騎士和環島人士的聚集地，更是路過必須打卡的地標，如今可能要成為歷史，若真的歇業相當可惜。還有網友回憶，騎車途中總會在這裡停下來上廁所、看海、喝飲料，直言「環島的理由-1了」。海豚灣門市於2017年9月10日正式開幕，土地所有權屬於枋山鄉公所。憑藉面海景觀與特殊的海豚造型拱門，門市逐漸成為南台灣沿海公路的熱門打卡點，也是許多旅客往返墾丁、台東途中熟悉的休息站。至於此次歇業的詳細原因，目前尚未有官方說明。隨著11月18日營業截止日期確定，這處陪伴不少旅客留下旅遊回憶的海景超商，也即將走入歷史。