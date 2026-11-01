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澳洲24歲室內體能競賽HYROX女將喬安娜（Joanna Wietrzyk）今年9月參加HYROX北京站比賽時，在賽事過程中失禁，卻繼續完成賽事，引發巨大爭議。經歷失禁風暴後，HYROX賽事官方改變了衛生相關規定，若遇到相關情況將有權強制退賽，喬安娜本週在德國漢堡復出參賽，成功拿下冠軍。根據衛報報導，現年 24 歲的喬安娜·薇特齊克（Joanna Wietrzyk）上個月在中國贏得該項耐力運動賽事，當時在社群媒體上瘋傳的影片顯示，她在排泄物沿著雙腿流下的情況下，仍持續進行高強度項目並使用公共器材，隨即遭到排山倒海的輿論撻伐，她隨後表示自願放棄積分。事件發生後，這位出生於墨爾本的選手在社群媒體上發表道歉聲明，隨後暫時淡出大眾視野。本週她在賽前影片中再度露面，表示自己「真的非常對不起所有受到我影響的人」。身為 Hyrox 女子個人賽世界紀錄保持人的喬安娜坦言，這場重創她名譽的輿論風暴讓她感到非常艱難且帶來很大的衝擊。然而，她在週五重返賽場時拋開陰霾，成功奪得漢堡站冠軍。在漢堡站的「菁英15人組」（Elite 15）競賽中，喬安娜早早確立領先優勢，最終以 56 分 10 秒 21 的成績摘下后冠，擊敗兩位美國好手威克斯（Lauren Weeks，56 分 24 秒 37）與塔芙托（Vivian Tafuto，57 分 55 秒 34）。她在 Instagram 貼文中表示：「過去六到八週裡，我花了一些時間反思在北京發生的一切。首先，我要向所有受到影響的人，無論是賽場上的觀眾還是其他參賽者致上最深、最誠摯的歉意，我不該決定繼續比賽。經過這段時間的沉澱，我確實從中學到了很多教訓，我對這一切深感抱歉。」她接著說道：「面對這樣的情況對我來說非常艱難，也帶來極大的心理衝擊。因此，無論是給予我個人的支持，還是對我團隊的支持，真的都非常不可思議，這份力量遠遠超乎我此刻所能表達的程度。我非常興奮能夠回到賽場，繼續做我熱愛的事。」今年 9 月的北京站賽事中，喬安娜在突發腹瀉的情況下仍獲准完賽並奪冠，Hyrox 主辦方隨後公開致歉，並承諾立即修改競賽規則。賽事共同創辦人莫里茨（Moritz Fürste）賽後坦承，主辦單位「在比賽進行期間沒有立即做出處置，確實犯了錯誤」。主辦方隨後公布了新規定，若選手的「血液、嘔吐物、尿液或糞便對自身或其他選手構成健康或污染風險」，賽事方有權將該運動員強制退賽。此前，賽會既有規則僅針對較輕微的違規行為進行懲處，例如在賽道上亂丟垃圾，或是隨地吐痰、擤鼻涕等。