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項目 詳細說明 報名時間 11月3日（週二）上午10:00起至額滿為止 報名資格 僅限2026年中信兄弟FANS CLUB「季票會員」、「猛象會」、「艾樂粉會」及「親子象會」會員

步驟 項目 操作說明 第1步 登入系統 登入【中信育樂售票網】或【CTBC SPORTS APP】 第2步 尋找活動 於主頁往下滑動，至活動報名專區點選「（會員別）的金色記憶球」 第3步 選取數量 點選「報名」，數量選擇「1」後按下「下一步」 第4步 確認條款 勾選「我已詳細閱讀且同意約定條款」並完成送出 第5步 確認票券 前往「我的票券」確認是否已成功生成QR Code（該QR Code無法轉贈） 第6步 現場抽卡 活動當日於現場出示該QR Code，經工作人員核銷完成後即可抽取專屬卡片

項目 詳細說明 活動地點 台中洲際棒球場（11月7日週六12:00起免費開放入場） 領取日期 11月7日（週六）中信兄弟球迷感謝祭當天 領取時間 中午12:00至下午13:30止 領取地點 洲際棒球場一壘側帳篷

近期社群平台Threads掀起一股「金色記憶球」分享熱潮，網友們紛紛翻出心中最珍貴的感動瞬間。中信兄弟球團也迅速跟上這波流行風潮，在即將登場的「THANK YOU FANS 2026中信兄弟球迷感謝祭」中，特別推出「我的金色記憶球」專屬抽獎活動。希望透過抽取專屬記憶卡片的形式，將球迷那些曾錯過、未能親臨現場見證的美好畫面重新交到手中。究竟這項活動該如何報名、何時開放登記，以及現場如何領取？完整報名攻略與注意事項帶您一次掌握。本次中信兄弟「我的金色記憶球」抽獎活動採取會員限定制，名額有限、額滿為止：符合資格的會員欲參加抽獎，需透過官方線上系統依循以下步驟完成登記：球迷感謝祭將於台中洲際棒球場熱血登場，成功報名的會員請留意現場領取規範：球團特別提醒，抽獎卡片僅限本人親自至現場領取，若未在指定時間內領取視同放棄資格，現場恕不提供補發或郵寄服務；若抽中兌換贈品內容，會員須於當天下午16:30前至贈品兌換處領取完畢，逾時視同放棄。中信兄弟球團保有最終變更、終止本活動及審核參加者資格之權利。