近期社群平台Threads掀起一股「金色記憶球」分享熱潮，網友們紛紛翻出心中最珍貴的感動瞬間。中信兄弟球團也迅速跟上這波流行風潮，在即將登場的「THANK YOU FANS 2026中信兄弟球迷感謝祭」中，特別推出「我的金色記憶球」專屬抽獎活動。希望透過抽取專屬記憶卡片的形式，將球迷那些曾錯過、未能親臨現場見證的美好畫面重新交到手中。究竟這項活動該如何報名、何時開放登記，以及現場如何領取？完整報名攻略與注意事項帶您一次掌握。
「金色記憶球」抽獎報名資格與開放時間
本次中信兄弟「我的金色記憶球」抽獎活動採取會員限定制，名額有限、額滿為止：
6步驟搞懂報名流程 線上搶登記、現場掃碼抽卡
符合資格的會員欲參加抽獎，需透過官方線上系統依循以下步驟完成登記：
實體卡片領取時間、地點與注意事項
球迷感謝祭將於台中洲際棒球場熱血登場，成功報名的會員請留意現場領取規範：
球團特別提醒，抽獎卡片僅限本人親自至現場領取，若未在指定時間內領取視同放棄資格，現場恕不提供補發或郵寄服務；若抽中兌換贈品內容，會員須於當天下午16:30前至贈品兌換處領取完畢，逾時視同放棄。中信兄弟球團保有最終變更、終止本活動及審核參加者資格之權利。
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本次中信兄弟「我的金色記憶球」抽獎活動採取會員限定制，名額有限、額滿為止：
|項目
|詳細說明
|報名時間
|11月3日（週二）上午10:00起至額滿為止
|報名資格
|僅限2026年中信兄弟FANS CLUB「季票會員」、「猛象會」、「艾樂粉會」及「親子象會」會員
符合資格的會員欲參加抽獎，需透過官方線上系統依循以下步驟完成登記：
|步驟
|項目
|操作說明
|第1步
|登入系統
|登入【中信育樂售票網】或【CTBC SPORTS APP】
|第2步
|尋找活動
|於主頁往下滑動，至活動報名專區點選「（會員別）的金色記憶球」
|第3步
|選取數量
|點選「報名」，數量選擇「1」後按下「下一步」
|第4步
|確認條款
|勾選「我已詳細閱讀且同意約定條款」並完成送出
|第5步
|確認票券
|前往「我的票券」確認是否已成功生成QR Code（該QR Code無法轉贈）
|第6步
|現場抽卡
|活動當日於現場出示該QR Code，經工作人員核銷完成後即可抽取專屬卡片
球迷感謝祭將於台中洲際棒球場熱血登場，成功報名的會員請留意現場領取規範：
|項目
|詳細說明
|活動地點
|台中洲際棒球場（11月7日週六12:00起免費開放入場）
|領取日期
|11月7日（週六）中信兄弟球迷感謝祭當天
|領取時間
|中午12:00至下午13:30止
|領取地點
|洲際棒球場一壘側帳篷