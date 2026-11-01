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▲徐廷墉（右）取得耶魯大學有機化學博士學位後，選擇留在美國工作，目前穩定且專注於美國的科研與事業發展。（圖／徐乃麟臉書）

▲徐廷墉（右）外型帥氣，有陽光笑容，與從事演藝工作的大哥徐新洋感情很好。（圖／徐新洋IG＠kungfupoker）

徐乃麟和前空姐汪家璉結縭約37年，育有2子1女，其中小兒子徐廷墉是不折不扣的學霸，不僅20歲就跳級攻讀耶魯大學博士班，還因為成績太出色，5年學雜費全免，甚至拿到38000元美金（約115萬新台幣）的獎學金，令人欽佩。徐廷墉2017年從美國芝加哥大學理化系畢業，優秀的他常常拿獎學金，教授甚至還推薦他攻讀名校耶魯大學有機化學博士班，讓當時年僅20歲的徐廷墉直接跳過研究所，就讀博士班，且因為他成績優異，5年高額學費全免，還領38,000元美金（約115萬新台幣）的獎學金，相當不簡單。2023年4月，徐廷墉順利取得耶魯大學有機化學博士學位，畢業後選擇留在美國進入專業領域工作，由於他從小行事作風低調，始終與演藝圈保持距離，目前穩定且專注於美國的科研與事業發展。同年9月，在美國上班的徐廷墉帶韓籍女友回台灣，參加大哥徐新洋的婚禮，2024年，徐廷墉向愛情長跑9年的女友求婚成功，原本小倆口要在下半年回台灣在美福飯店舉行婚禮，並由徐乃麟大方買單，不過後來因為準丈母娘不幸因病過世，新人便決定將婚期延後。