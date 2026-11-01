我是廣告 請繼續往下閱讀

酷澎雙11每晚7點WOW會員額外7折起

▲酷澎雙11「1111狂購祭」開跑，邀請啦啦隊女神李多慧擔任品牌好友，WOW會員每晚7點可搶精選商品額外7折起優惠，涵蓋食品飲料、個人清潔及居家用品等。（圖／翻攝官網）

酷澎新客首單1元！整箱飲用水、泡麵免運送到家

WOW會員月費59元！火箭速配最快隔日到貨

酷澎雙11優惠重點一次看

2026年雙11購物節Coupang酷澎今（1）日宣布啟動，11月1日起天天推出不同品類優惠，WOW會員每晚7點至午夜12點，精選商品再享額外7折起優惠，單一商品最高折抵1000元，另外，新用戶首次下單還可享指定商品1元優惠，包括整箱飲用水、泡麵、濕紙巾等生活用品，首筆訂單不限金額免運。酷澎「1111狂購祭」自11月1日起登場，WOW會員每天晚上7點至午夜12點，精選商品可享額外7折起優惠，單一品項折扣上限1000元，每日活動名額有限，額滿為止。參與活動的品牌包括光泉、旺旺、波蜜、悅氏、好麗友、韓味不二、不倒翁等食品飲料品牌，以及靠得住、橘子工坊、倍潔雅、唯潔雅、美琪生技等清潔用品等品牌。除了會員限定折扣，酷澎雙11也推出新客優惠，首次下單可選購一件符合活動資格的1元商品，而且該筆訂單不限金額免運，指定優惠商品包括金車波爾天然水600ml、24入整箱，不倒翁烏龍拉麵海鮮風味120g，以及濕紙巾、寵物凍乾零食等。酷澎也同步主打每月59元的WOW會員服務，會員可享「火箭速配」、「火箭跨境」訂單不限金額免運，以及專屬折扣、每日特價商品等優惠，部分地區還提供清晨配送服務。酷澎表示，「火箭速配」最快可於隔日送達，讓消費者不必大量囤貨，也能快速補齊生活用品。活動日期：11月1日起～11月11日每晚優惠：晚上7點至午夜12點，WOW會員精選商品額外7折起，單品最高折抵1000元新客優惠：首筆訂單可選購一件指定1元商品，整筆訂單不限金額免運WOW會員：月費59元，享指定配送服務不限金額免運及會員專屬優惠