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哪屆台北市長辯論會最經典？答案一面倒點名這年：天花板太高

▲2018年台北市長辯論會經典不斷，當年5名參選人柯文哲、丁守中、姚文智、李錫錕、吳萼洋參加辯論。（資料圖片／記者林柏年攝 , 2018.12.18）

2018年台北市長辯論太經典！吳萼洋「蜂蜜檸檬」洗腦全台

最經典的莫過於吳萼洋大力推廣「蜂蜜檸檬」，更直接唱起〈愛江山更愛美人〉經典歌詞「人生短短幾個秋啊，不醉不罷休，東邊我的美人哪，西邊兒黃河流，來啊來個酒啊」。

▲無黨籍台北市長候選人吳萼洋在2018年台北市長辯論會中唱歌，更推廣蜂蜜檸檬，立即在網路上爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

不只蜂蜜檸檬！2018台北市長辯論名場面回顧：候選人金句全被記住

2026台北市長候選人首場電視辯論會於10月31日登場，由民進黨候選人沈伯洋與現任市長蔣萬安正面對決，辯論完後雙方表現與議題在網路引發話題。但有民眾看完整場辯論後，表示台北市長電視辯論會於昨日結束，但有網友看完蔣萬安、沈伯洋辯論後，在Threads發文表示「還是比較喜歡2018的市長辯論會」，接著貼出影片整理了當年5名參選人柯文哲、丁守中、姚文智、李錫錕、吳萼洋發言。貼文隨即引發共鳴，至今已累積95萬人觀看、4.2萬人按讚，不少台灣人認同留言「、「真的，唯一有印象的就是這年的辯論」、「愛江山更愛美人，直接躍登當年最熱門歌曲」。2018年台北市長候選人電視辯論會在當年轟動全台，更被所有網友封為「台灣史上辯論天花板」，主要在於參選人風格迥異，更誕生多個金句以及荒謬名場面，打破了傳統嚴肅沉悶的政治辯論會。其中片段瞬間洗版全網，並造成當年蜂蜜檸檬熱賣，不只讓超商蜂蜜檸檬水短短一週內銷售20萬瓶，還讓蜂蜜檸檬衝上雙11及年度熱門關鍵字。除了吳萼洋以外，其他參選人也各有名言，像是柯文哲「對的事情，做！不對的事情不要做」，李錫錕「一要到二，但是2乘以2等於4，4乘以4等於16」，丁守中則批評「變來變去，反覆的不一樣，變來變去、騙來騙去、騙藍騙綠」，姚文智則追問「柯文哲我問你，沒有回答，這些問題我拜託你回答」。不過提醒民眾，10月31日的台北市長電視辯論會是民間媒體聯合舉辦，由TVBS與三立電視共同舉辦，此次性質與2018年爆紅的辯論會不同，並非公辦政見發表會，因此參與辯論的候選人僅有蔣萬安、沈伯洋，沒有全部候選人到齊辯論。