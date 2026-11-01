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守備位置 人數 球員名單 投手 15人 徐翔聖、陳睦衡、李超、陳克羿、鍾允華、黃群、鄭澔、邱駿威、賴胤豪、林子崴、李欣穎、李軍、高偉強、盧孟揚、張誠恩 捕手 4人 張翔、林吳晉瑋、陳世嘉、宋嘉翔 內野手 8人 王念好、張士綸、張仁瑋、劉俊緯、林子豪、林泓弦、馬傑森、陽柏翔 外野手 6人 郭天信、林佳緯、張皓崴、曾聖安、董子恩、何品室融 合計 33人

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）中華隊今（1）日於新莊棒球場展開赴日前的集訓，由總教練高志綱領軍的33人培訓名單出現陣容微調。原先名列其中的統一獅先發左投林詔恩與富邦悍將外野手孔念恩，因身體狀況及傷勢影響確認退訓；教練團隨後決定由台鋼雄鷹投手張誠恩與富邦悍將內野手董子恩接替加入集訓。高志綱最後也透露最終名單會在8日的熱身賽後與教練團討論。現年22歲的統一獅左投林詔恩，本季扛下球隊重要輪值，出賽16場中有13場先發，並繳出75局、防禦率3.00的優異成績。繼2023年首度披上亞冠戰袍後，原本被寄予厚望能再度擔綱先發主力，無奈季後檢測發現健康隱憂，只能遺撼提前關機休養。而富邦悍將外野手孔念恩則因季末遭受手腕傷勢困擾，復原進度不及預期，同樣無緣亞冠賽集訓。針對投打缺額，中華隊教練團迅速展開補強。投手部分邀約本季一軍出賽11場、防禦率2.92的台鋼雄鷹新秀張誠恩加入觀察；打擊戰力則由富邦悍將的董子恩遞補入列，他本季打擊率2成79。對於名單調整的考量，中華隊總教練高志綱受訪時先解釋母隊統一獅投手的狀況：「原本林詔恩和鍾允華在季後賽結束後，因局數超標，球團安排身體檢查。選手想打，特地幫忙安排檢查。不過詔恩身體稍微有狀況，請他關機準備好明年賽季。允華沒有狀況且也有意願，所以挑進來。」高志綱進一步說：「林詔恩因季後健康檢查發現身體有狀況，球團決定讓他提前關機休養；孔念恩則因手腕傷勢恢復進度不及，無緣參與集訓。」至於替補的人選高志綱說：「已經與台鋼球團協調，對方願意讓選手加入集訓，因此將張誠恩列入觀察名單，邀請他參與集訓。」至於味全龍的劉俊緯、曾聖安原本就安排隨味全龍前往日本參加軟銀秋訓，若最終獲選正選名單，兩人將直接在日本與中華隊會合。高志綱最後補充說明，預計在11月8日自辦熱身賽全數結束後，教練團將再次召開全體會議，最終敲定出征日本東京的28人正式參賽名單。