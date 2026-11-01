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▲席曼寧（右）和林煒拍《我永遠愛你》時是34歲，當時的她已是小富婆。（圖／翻攝自民視戲劇館Formosa TV Dramas YT）

63歲女星席曼寧淡出圈子多年，近來她和林煒主演的《我永遠愛你》在Threads爆紅，混血臉龐還被封為「上古許瑋甯」。席曼寧3年前出席大愛記者會分享現況，21歲就買入第一間房子的她，靠著每10年賣一間房子，早已財富自由。席曼寧淡出演藝圈多年，投入慈濟事業，去年10月以慈濟藝人聯誼會成員身分，現身林義雄的告別式，而她3年前曾出席大愛戲劇記者會，難得分享近況，她透露21歲時就在民生社區買了第一間房子，還是一棟3層樓的店面加住宅。這幾年照顧父母的開銷一個月大約要花12萬，她每10年就賣掉一間，原本有4間，現在剩下一間在淡水是自己住的，席曼寧很感謝自己年輕時就懂理財，現在可說是財富自由，除了房子還有保險，需要時都可以解約拿出來用。未婚的她還奉勸女孩子，一定要存錢，存了也不要讓人知道，「不要傻傻的結婚以後，都拿給老公看啊，我很感恩我財務自由。」並表示當你想要做一件事，但財務不自由，就會有很多身不由己，相當人間清醒。席曼寧雖有著一張混血臉龐，但其實她是不折不扣的台灣人，父母也都是台灣人，只是家族中有荷蘭血統，她還曾經懷疑自己是被抱來的，和媽媽吵架的時候，媽媽一句「對啦你是我撿來的」，她哭著跑到路口，說要找親生爸媽，好在被阿公「勸」回家。