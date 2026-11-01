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▲南投縣政府推動「點點投」數位生活點數平台，民眾至特約店家，用掃碼點數折抵，非常方便.（圖／主辦單位提供）

▲南投縣政府推動「點點投」數位生活點數平台，10月30日至31日結合南投露營嘉年華及國姓搶成功活動，晚上仍然人潮絡繹不絕。（圖／主辦單位提供）

南投縣政府推動「點點投」數位生活點數平台，10月30日至31日結合南投露營嘉年華及國姓搶成功活動，投入50萬點、串聯36家特約店家，透過體驗任務、集章及消費回饋，鼓勵民眾參加活動之餘走訪在地店家，盼將觀光人潮延伸為地方消費。這次合作規畫迎賓禮、活動宣傳、手作體驗、數位闖關、集章活動及消費滿額贈等六大任務，民眾完成指定任務即可獲得點數，個人最高可累計領取675點；另安排「黃金9人」現場加碼抽獎，最高可抽中5000點，增加參與誘因。縣府表示，過去民眾參加地方活動，多以現場體驗為主，這次透過數位平台串聯活動場域與周邊消費據點，讓參與者在完成任務、領取點數後，進一步認識合作店家，增加走訪及消費機會。參與合作的36家特約店家，搭配消費滿額贈及點數回饋機制，讓活動人潮有機會流向地方商圈。縣府期望藉此增加店家曝光，也協助業者接觸數位行銷與消費服務，逐步建立平台、活動與店家之間的合作模式。南投縣政府計畫處指出，推動「點點投」不只著重點數發放，更希望透過民眾熟悉的實體活動，建立對平台的認識及使用習慣。此次結合露營嘉年華與國姓搶成功，也是將數位服務導入不同類型地方活動的嘗試。計畫處表示，未來將持續拓展特約店家，結合各鄉鎮特色活動及地方產業，增加平台使用情境，讓點數回饋從單次活動延伸至日常消費，串聯地方觀光與商圈發展。