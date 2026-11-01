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回憶80年前選舉景象 李源德感嘆台灣民主得來不易

表態支持沈伯洋 李源德：不代表放棄獨立思考

2026台北市長選戰進入最後倒數，民進黨參選人沈伯洋近期也展開「台北大洋流」車隊掃街，吸引支持者沿途響應。對此，前台大醫院院長李源德昨（31）日表示，看見自稱「小水滴」的支持者，懷抱共同理想匯聚成一股洋流，讓他頗為感動，也勾起80年來對台灣民主發展的回憶。他更公開表態，「我欣賞沈伯洋對臺灣前途與民主自由的關切，也願意表達自己對他的支持與期望。」李源德昨以「生命的感覺——涓滴成海，堅固民主」為題發文，回憶80年前在台南鄉間的車站前，一輛大型卡車停在廣場，車上有人高喊「懇請惠賜一票！」台下民眾卻神情漠然。他表示，年少時未必理解選舉的真正意義，後來才逐漸明白，當年雖有選舉形式，卻仍籠罩在一黨獨大的威權體制之下，「民主之名與民主之實，尚有漫長的距離」。李源德指出，台灣走過戒嚴、解嚴與民主轉型，多少先賢懷抱理想、默默耕耘，多少人忍受苦難，甚至付出生命，才逐漸成就今日的自由與民主。他感嘆，「最令人欣慰的，不是哪一個政黨的興衰，而是臺灣人民終於能夠自由表達意見，以手中的選票決定自己的未來。」談到沈伯洋的「大洋流」，李源德表示，「讓我想到的，不只是選舉的熱鬧，更是臺灣社會歷經漫長歲月後，人民願意主動參與公共事務的景象。」他也強調，「支持一位政治人物，不代表放棄獨立思考；真正的支持，是期待他能以理性、誠信、勇氣與責任，回應人民的託付，並且尊重所有不同的聲音。」李源德認為，台灣的未來需要更多願意承擔責任的年輕世代，無論政治立場如何，只要真心珍惜這塊土地、尊重民主制度，願意為社會奉獻心力，便都是共同守護台灣的重要力量。他也表示，「真正成熟的民主，不在於聲音多麼響亮，而在於能否傾聽不同的聲音；不在於彼此爭勝，而在於尊重、包容與理性。」李源德最後寫道，「一滴水，力量有限；千萬涓滴，終能匯成大海。臺灣的民主，正是無數平凡生命共同寫成的歷史。」並強調「涓滴成海，代代相承。臺灣的明天，終究要由臺灣人民共同守護，也要由年輕世代勇敢承擔」，表達對「大洋流」的感動，以及對台灣未來的祝福。