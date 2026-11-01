地價稅11月1日起正式開徵，繳納期限至11月30日止。財政部提醒，民眾須留意納稅義務基準日、租稅優惠申請期限及繳納截止日等三大關鍵日期，符合自用住宅等條件者，必須在9月22日前申請適用優惠稅率。此外，地價稅採歸戶制度，同一縣市內的土地地價總額將合併計算，若逾期未繳，每超過3天將加徵1%滯納金，最高可達10%。
三大關鍵日期
地價稅率是多少？
財政部表示，一般用地基本稅率為10‰，但當納稅義務人在同一直轄市或是縣（市）的所有土地地價總額超過「累進起點地價」，將依超過倍數，按相對應的累進稅率課徵15‰至55‰。
累進起點地價（A）各地方不同，以轄市或是縣（市）700平方公尺的平均地價為準。超過後第二級（未達5倍）為15‰、第三級（未達10倍）為25‰……第六級（超過20倍）為55‰。以第五級為例，應徵稅額為課徵地價*45‰扣掉累進差額（A*0.335）。
有租稅優惠嗎？
財政部表示，土地所有權人若符合「土地稅法」第17、18條規定，包含自用住宅用地、工業用地等，適用特別稅率。若為騎樓走廊地、道路用地，符合土地稅減免規則第7條至17條規定也適用減免。
以自用住宅2‰為例，要包含土地所有權人、配偶或直系親屬其中一人，設立戶籍並且為房屋所有人；同時不可租屋或供營業用，面積必須在一定範圍內（都市土地不超過90.75坪、非都市土地不超過211.75坪），同時土地所有權人、配偶及未成年撫養親屬限申請一處。
不過，要申請租稅優惠必須在開徵日40天，向土地所在的地方稅稽徵機關申請才適用，也就是必須在9月22日前完成/若去年申請過後，並未變更就不需要重新申請，但若適用原因或是事實已經消滅，則要在30日內申報，將按一般用地稅率課徵。
沒收到地價稅單怎麼辦？
今年繳納截止期到11月30日，如果逾期繳納，每超過3天會加徵1％滯納金，最高會到110%。地價稅是歸戶制度，在同一直轄市或縣（市）內的所有土地會合併計算總額；若沒有收到可透過網路地方稅網路申報作業網站、電話、臨櫃等方式，向土地所在的地方稅稽徵機關申請補發。
怎麼繳稅？
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 8月31日納稅義務基準日
- 9月22日特別稅率及減免申請截止日
- 11月1日開徵繳納至11月30日截止
地價稅率是多少？
財政部表示，一般用地基本稅率為10‰，但當納稅義務人在同一直轄市或是縣（市）的所有土地地價總額超過「累進起點地價」，將依超過倍數，按相對應的累進稅率課徵15‰至55‰。
累進起點地價（A）各地方不同，以轄市或是縣（市）700平方公尺的平均地價為準。超過後第二級（未達5倍）為15‰、第三級（未達10倍）為25‰……第六級（超過20倍）為55‰。以第五級為例，應徵稅額為課徵地價*45‰扣掉累進差額（A*0.335）。
財政部表示，土地所有權人若符合「土地稅法」第17、18條規定，包含自用住宅用地、工業用地等，適用特別稅率。若為騎樓走廊地、道路用地，符合土地稅減免規則第7條至17條規定也適用減免。
以自用住宅2‰為例，要包含土地所有權人、配偶或直系親屬其中一人，設立戶籍並且為房屋所有人；同時不可租屋或供營業用，面積必須在一定範圍內（都市土地不超過90.75坪、非都市土地不超過211.75坪），同時土地所有權人、配偶及未成年撫養親屬限申請一處。
不過，要申請租稅優惠必須在開徵日40天，向土地所在的地方稅稽徵機關申請才適用，也就是必須在9月22日前完成/若去年申請過後，並未變更就不需要重新申請，但若適用原因或是事實已經消滅，則要在30日內申報，將按一般用地稅率課徵。
沒收到地價稅單怎麼辦？
今年繳納截止期到11月30日，如果逾期繳納，每超過3天會加徵1％滯納金，最高會到110%。地價稅是歸戶制度，在同一直轄市或縣（市）內的所有土地會合併計算總額；若沒有收到可透過網路地方稅網路申報作業網站、電話、臨櫃等方式，向土地所在的地方稅稽徵機關申請補發。
怎麼繳稅？
- 掃描稅單上QR-Code（以「TWQR」作為共同標示）線上繳稅。
- 登入網路繳稅服務網站，以信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶、晶片金融卡轉帳繳稅，或至地方稅網路申報作業網站進行線上查繳稅。
- 下載參加金融業代收即時服務平台（eFCS）繳稅業者APP或台北通APP，掃描繳款書上三段式條碼完成繳稅。
- 持繳款書至代收稅款之金融機構（郵局不代收）臨櫃繳納，稅額3萬元以下者，可至四大超商（統一、全家、萊爾富及OK）繳納，或使用自動櫃員機轉帳繳稅，請記得保留超商列印的繳款證明。