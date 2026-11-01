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凌濤指洋流動員差5千人 批綠營辯輸就翻桌

凌濤批沈伯洋「飄了」 讚蔣萬安誠懇踏實

2026台北市長首場電視辯論會昨登場，台北市長蔣萬安與民進黨參選人沈伯洋激烈攻防。沈伯洋會後也隨即舉辦「台北大洋流」中正、萬華車隊掃街活動。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（1）日發文，以「蔣、沈辯論賽後，洋流一夜消風」為題，提出5大動態觀察，認為「洋流外溢效果」已大幅限縮，直言「藍營士氣高昂，但仍不能鬆懈」。凌濤今發文指出，沈伯洋昨天的「台北大洋流 中正X萬華 水滴大集合」車隊，據透露距離達到沈伯洋總部的動員額度還差約5,000人之多。他表示，「或許有可能是去萬聖節活動，但實際潮水已漸漸退去」，認為綠營頻繁動員已經疲乏，市民更感受到壓力。凌濤接著提到，辯論會的媒體提問事先提供給雙方陣營，希望候選人充分準備，給市民有建設性的資訊，但他批評「洋流側翼因為沈伯洋答不好，竟在脆上大洗地、瞎扯主辦單位偏心」，並提到現在外傳是沈伯洋幕僚沒將題目交給本人，不然就是有綠營名嘴呼籲大家不要收看辯論，直言「辯輸就翻桌」也掩蓋不了沈伯洋「只會加Line跟算塔羅牌」的標籤。凌濤認為，蔣萬安面對辯論誠懇踏實，雖然口才不是能言善辯，但認真努力、與幕僚合作無間，給市民最清楚的都更措施及市政願景。反觀沈伯洋，外傳有馬永成、黃重諺、張惇涵襄助，但他下車時連吳思瑤都沒仔細面對，凌濤認為顯然是「飄了」，幕僚建議不看在眼裡，「彷彿自己最強」。凌濤也回顧2022年陳時中發布廁所影片的爭議，認為這次民進黨在北市推出沈伯洋的包裝策略再次失效。相較之下，他指出，蔣萬安1句「蔣萬安就是蔣萬安」，凸顯4年來紮實耕耘市政的人設一致，搭配妻子石舫亘溫暖誠懇掃街，「在市政挺市民、在市場跟市民站在一起」。凌濤最後表示，今天在桃園參加體育活動及在地里長競選總部成立大會，明顯感受到藍營士氣大振，認為「空戰」的議題已漸轉化成為「陸戰」的熱度。他強調，11月28日是北北基桃、更是北台灣發展的關鍵一役，藍營仍不能鬆懈，必須站出來「繼續挺善良」，串聯北北基桃的聯合治理發展。