Nintendo無預警宣布11月1日訂為「皮克敏日」之外，也突襲帶來《Pikmin Bloom》皮克敏最新玩法，官方預告今年冬天將開放全新的神秘洞窟，皮皮們帶回來的明信片將附上洞窟地圖，玩家就能派皮皮到洞窟戰鬥、打怪拿寶箱。新玩法畫面流出後，立刻引發熱烈討論，有不少玩家抗拒、擔心玩法變複雜，直言只想走路種花：「感覺變麻煩想退坑了」，但也有另一派相當期待新元素到來。
皮克敏《Pikmin Bloom》新玩法！冬季開放神秘洞窟、打怪拿寶箱
今（1）日對皮克敏玩家來說，不只是11月新任務上線開跑首日，《Pikmin Day Direct》及Pikmin Bloom官方更同步公告，今年冬季將推出新玩法「神秘洞窟」，玩家將能派出皮克敏擊敗生物、發掘寶物。
根據官方預告，皮克敏玩家除了種花、打菇，接下來有時明信片將會附上「洞窟地圖」，玩家拿到地圖後，可派出一大隊皮克敏到洞窟探索，與原生生物戰鬥。
玩家派出皮皮戰鬥！打輸不會死、打贏拿寶箱
從目前揭露的遊戲畫面來看，玩家可指派280隻皮克敏到洞窟探索，按「GO」發動攻擊、或是吹哨子把皮克敏召回安全的地方。皮克敏並不會因為戰鬥而死亡、消失，若是被生物擊中，只會暫時退出戰鬥、需要恢復時間，玩家贏得戰鬥則能取得寶藏箱，寶物會記錄在新的寶物圖鑑中。
皮克敏新玩法反應兩極！玩家憂心「寶可夢化」想退坑
官方公布新玩法片段畫面後，立刻引發玩家熱議，不少玩家憂心皮克敏「寶可夢化」，提到當初《Pokémon GO》也是圖鑑超過100+、開始有道館，覺得麻煩而退坑，更有人直言：「搞得太複雜就不想玩了」、「有點寶可夢Go那味了」、「就是覺得寶可夢太麻煩，一堆人拿手機罰站在那裡打道館很好笑才玩皮克敏」、「完全不想玩這種皮克敏」、「要打怪我也不想玩了」。
但也有不少玩家相當期待，認為皮克敏手遊玩法目前只是純搜集，玩久了也是越來越無感，新玩法則有點Switch本傳的味道，支持派大讚：「這才是皮克敏啊！皮克敏就是要打怪、要拿寶藏啊」、「終於有新花樣了嗎」、「希望獎勵也可以掉蘑菇券之類的，這樣更有動力」，還有人打趣說「冰皮終於要有用了嗎」。
資料來源：《Pikmin Bloom》
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今（1）日對皮克敏玩家來說，不只是11月新任務上線開跑首日，《Pikmin Day Direct》及Pikmin Bloom官方更同步公告，今年冬季將推出新玩法「神秘洞窟」，玩家將能派出皮克敏擊敗生物、發掘寶物。
根據官方預告，皮克敏玩家除了種花、打菇，接下來有時明信片將會附上「洞窟地圖」，玩家拿到地圖後，可派出一大隊皮克敏到洞窟探索，與原生生物戰鬥。
從目前揭露的遊戲畫面來看，玩家可指派280隻皮克敏到洞窟探索，按「GO」發動攻擊、或是吹哨子把皮克敏召回安全的地方。皮克敏並不會因為戰鬥而死亡、消失，若是被生物擊中，只會暫時退出戰鬥、需要恢復時間，玩家贏得戰鬥則能取得寶藏箱，寶物會記錄在新的寶物圖鑑中。
官方公布新玩法片段畫面後，立刻引發玩家熱議，不少玩家憂心皮克敏「寶可夢化」，提到當初《Pokémon GO》也是圖鑑超過100+、開始有道館，覺得麻煩而退坑，更有人直言：「搞得太複雜就不想玩了」、「有點寶可夢Go那味了」、「就是覺得寶可夢太麻煩，一堆人拿手機罰站在那裡打道館很好笑才玩皮克敏」、「完全不想玩這種皮克敏」、「要打怪我也不想玩了」。
但也有不少玩家相當期待，認為皮克敏手遊玩法目前只是純搜集，玩久了也是越來越無感，新玩法則有點Switch本傳的味道，支持派大讚：「這才是皮克敏啊！皮克敏就是要打怪、要拿寶藏啊」、「終於有新花樣了嗎」、「希望獎勵也可以掉蘑菇券之類的，這樣更有動力」，還有人打趣說「冰皮終於要有用了嗎」。