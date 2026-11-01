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▲柯文哲在林霈涵的競選小物上簽名，並在她與江啟臣的競選看板上寫下「加油！勝利成功！」，公開表達支持。（圖／競總提供）

台中市東南區市議員選戰升溫，尋求連任的市議員林霈涵獲民眾黨創黨主席柯文哲支持。柯文哲10月31日下午與林霈涵在台中一家咖啡店碰面，交流地方建設、婦幼政策等議題，並共同拍攝推薦影片，肯定她的地方服務，呼籲選民支持她繼續留在議會。林霈涵陣營表示，兩人因過去舉辦台北咖啡節結緣，柯文哲偕同民眾黨秘書長周榆修等人，與林霈涵相約在高工路一家咖啡店見面此次，從咖啡、生活聊到公共政策及地方選情，也為她的選戰加油打氣。會面期間，柯文哲在林霈涵的競選小物上簽名，並在她與江啟臣的競選看板上寫下「加油！勝利成功！」祝福。雙方也錄製影片，由柯文哲公開表達支持。柯文哲在影片中表示，林霈涵擔任市議員多年，持續投入地方建設，關心弱勢族群、長者照顧及婦幼權益，對她的問政與服務予以肯定。他並呼籲選民在11月28日投票日支持林霈涵，讓她繼續為地方服務。林霈涵陣營指出，這次東南區市議員選舉席次減少一席，8名候選人競爭4席，除藍綠競爭，也面臨不同背景候選人爭取票源，選情激烈。柯文哲此時表態支持，為她爭取跨黨派選票增添助力。林霈涵表示，服務民眾不分黨派，自己在交通、婦幼、長者照顧及地方建設等議題上，都提出具體政見並持續推動。她期待透過跨黨派交流，讓更多選民了解她的問政與服務，爭取繼續留在議會的機會。