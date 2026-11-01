2026瘋搶交通部觀光署國旅補助生日券＋平日連住補助共3200元之餘，別忘了出國玩也有「最高5000元」補助紅包倒數！全台都能申請外交部領事事務局持續發錢，LINE「出國登錄月月抽」活動最後兩個月，抽獎Benefit Xpress福利即享券，7-11超商、台北101百貨、及萬家福、大全聯都能使用，《NOWNEWS今日新聞》整理如何登記、申請領用一次掌握。
2026旅遊補助！全台都能申請「爽領5000元」倒數 登記、領用一覽
外交部領事事務局鼓勵民眾多加利用「出國登錄」服務，自115年1月1日至115年12月31日，凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即可於出國之次月獲得抽獎資格，有機會把5000元、2000元、1000元Benefit Xpress福利即享券帶回家（同年度同一人不得重複領獎）。
外交部表示，提醒前往治安不佳或安全堪慮地區、預計在某地停留較長時間、獨自旅行或首次出國等情況，更建議務必登錄。特別提醒民眾，若不幸遇上海外發生天災、動亂、急難事件或有協尋請求時，各駐外館處即可第一時間聯繫國人，以提供必要協助。
外交部領事事務局LINE官方帳號「出國登錄月月抽」抽獎活動！參加、得獎一覽
一、活動時間
2026年1月1日至2026年12月31日
二、參與資格
凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或旅途中，於外交部領事事務局LINE官方帳號（ID：@boca.tw），完成「出國登錄」者，即可於出國之次月獲得抽獎資格。
1. 出國登錄：
加入外交部領事事務局LINE好友後，點擊下方選單中的「出國登錄」。
2. 填寫資訊：
填寫個人基本資料、旅遊目的地、詳細行程、在台緊急聯絡人。
3. 確認抽獎：
系統確認後，會自動列入出國次月的抽獎名單。
提醒大家，依據出國登錄服務的性質，出國登錄系統僅開放民眾於出發前或旅途中進行「出國登錄」，無法於返國後再進行補登。
2026國旅補助！平日連著補助＋生日券3200元 領用懶人包一覽
交通部觀光署推動「觀光雙輪驅動方案」2026國旅補助，有機會獲得生日券1200元＋平日連住補助2000元，總共3200元有感折抵旅費支出。
◾️2026國旅補助申請網站入口（台灣旅宿網）：
國旅補助申請官網系統
◾️申請資格：
本國國民且為個別旅客（散客）適用。
不適用者：團體旅遊（如旅行社安排之團體、企業員工旅遊、校外教學、進香團、里民活動、遊覽車等）；非本國國民。
◾️補助內容：
平日住宿補助2000元（離島2500元）＋生日券1200元，共3200元。
◾️申請時間：
平日住宿補助2000元：8月20日11:00至11月30日
生日券1200元：8月20日11:00至9月8日17:00截止
◾️何時開始：
平日住宿獎助活動：2026年9月1日至11月30日；獎助預算用罄時，觀光署得提前公告停止辦理。
生日券獎助活動：領用自2025年9月10日至12月31日截止。
◾️如何登記：
8月25日（二）起全面開放登記，請備妥身分證或健保卡。
◾️怎麼申請：
1、登錄：於國旅補助申請官網系統上傳身分證或健保卡正面，建立個人資料檔案，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼。
2、抽獎：參與抽獎生日住宿金的民眾，可於登錄完後等待9月9日上午11:00起，至活動專區的「抽獎登錄結果查詢」確認活動登錄及中獎結果名單（開放今年所有月份壽星登記。每月份均抽出1000名當月壽星）；只申請平日住宿補助的人，登錄完成即可完成建檔。
3、折抵：實際入住時，需出示身分證或健保卡，供旅宿業者核對為本人，才會依規定折抵。
2026國旅補助「生日住宿金」採「事前登錄＋抽籤制」，一次抽出整年1月至12月生日旅客中獎名單；「平日住宿補助」則採取登錄後、於實際入住時核對身分完成折抵，不用抽籤。
「2026國旅補助」5大方案內容
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外交部領事事務局鼓勵民眾多加利用「出國登錄」服務，自115年1月1日至115年12月31日，凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即可於出國之次月獲得抽獎資格，有機會把5000元、2000元、1000元Benefit Xpress福利即享券帶回家（同年度同一人不得重複領獎）。
外交部表示，提醒前往治安不佳或安全堪慮地區、預計在某地停留較長時間、獨自旅行或首次出國等情況，更建議務必登錄。特別提醒民眾，若不幸遇上海外發生天災、動亂、急難事件或有協尋請求時，各駐外館處即可第一時間聯繫國人，以提供必要協助。
一、活動時間
2026年1月1日至2026年12月31日
二、參與資格
凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或旅途中，於外交部領事事務局LINE官方帳號（ID：@boca.tw），完成「出國登錄」者，即可於出國之次月獲得抽獎資格。
1. 出國登錄：
加入外交部領事事務局LINE好友後，點擊下方選單中的「出國登錄」。
2. 填寫資訊：
填寫個人基本資料、旅遊目的地、詳細行程、在台緊急聯絡人。
3. 確認抽獎：
系統確認後，會自動列入出國次月的抽獎名單。
提醒大家，依據出國登錄服務的性質，出國登錄系統僅開放民眾於出發前或旅途中進行「出國登錄」，無法於返國後再進行補登。
交通部觀光署推動「觀光雙輪驅動方案」2026國旅補助，有機會獲得生日券1200元＋平日連住補助2000元，總共3200元有感折抵旅費支出。
◾️2026國旅補助申請網站入口（台灣旅宿網）：
國旅補助申請官網系統
◾️申請資格：
本國國民且為個別旅客（散客）適用。
不適用者：團體旅遊（如旅行社安排之團體、企業員工旅遊、校外教學、進香團、里民活動、遊覽車等）；非本國國民。
◾️補助內容：
平日住宿補助2000元（離島2500元）＋生日券1200元，共3200元。
◾️申請時間：
平日住宿補助2000元：8月20日11:00至11月30日
生日券1200元：8月20日11:00至9月8日17:00截止
◾️何時開始：
平日住宿獎助活動：2026年9月1日至11月30日；獎助預算用罄時，觀光署得提前公告停止辦理。
生日券獎助活動：領用自2025年9月10日至12月31日截止。
◾️如何登記：
8月25日（二）起全面開放登記，請備妥身分證或健保卡。
◾️怎麼申請：
1、登錄：於國旅補助申請官網系統上傳身分證或健保卡正面，建立個人資料檔案，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼。
2、抽獎：參與抽獎生日住宿金的民眾，可於登錄完後等待9月9日上午11:00起，至活動專區的「抽獎登錄結果查詢」確認活動登錄及中獎結果名單（開放今年所有月份壽星登記。每月份均抽出1000名當月壽星）；只申請平日住宿補助的人，登錄完成即可完成建檔。
3、折抵：實際入住時，需出示身分證或健保卡，供旅宿業者核對為本人，才會依規定折抵。
2026國旅補助「生日住宿金」採「事前登錄＋抽籤制」，一次抽出整年1月至12月生日旅客中獎名單；「平日住宿補助」則採取登錄後、於實際入住時核對身分完成折抵，不用抽籤。
「2026國旅補助」5大方案內容
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方案項目
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實施時間
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補助重點
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適用對象
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一、平日住宿補助
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2026年9月1日至11月30日
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最高2000元（離島2500元）
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本國國民、自由行個別旅客（散客）
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二、生日券
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2026年9月10日至12月31日
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1200元（可疊加方案一）
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2026年每月份壽星，登錄＋抽籤制
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三、遊樂園留宿「免費入園優惠」
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2026年9月1日至11月30日
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依住宿折抵金額換算樂園點數，可兌換樂園門票或商品
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平日入住合作旅宿旅客
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四、Taiwan PASS台鐵版雙省方案
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2026年9月1日至12月31日
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交通5折、住宿每晚折抵1500元（擇1）
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大眾運輸旅客
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五、公司員工國旅獎助
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2026年9月1日至12月15日
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每團2萬元，以申請6萬元為限
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本島25人以上、離島10人以上企業團體