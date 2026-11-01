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寶可夢郵票10款圖樣公開！超級進化系列集結帥氣必收

▲本次推出的「寶可夢郵票小全張」以寶可夢集換式卡牌遊戲卡面為設計靈感，10款圖樣，限量發行30萬張。（圖／中華郵政）

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寶可夢郵票終於要來了！交通部長陳世凱今（1）日公布，將於11月20日發行「寶可夢郵票小全張」，這也是台灣首度取得日本株式會社寶可夢官方授權推出的寶可夢郵票。本次以風靡全球的「寶可夢集換式卡牌遊戲」為設計主題，一次收錄超級噴火龍X ex、超級沙奈朵 ex、超級路卡利歐 ex、皮卡丘、耿鬼、卡比獸等10款圖樣，還有超級進化系列驚喜入列。郵票小全張限量30萬張，每張面值8元，將於全台郵局、「i集郵」網路商城及「台北2026世界郵展」現場攤位開賣，寶可夢粉絲可要把握機會收藏。中華郵政表示，本次推出的「寶可夢郵票小全張」以寶可夢集換式卡牌遊戲卡面為設計靈感，10款圖樣包括超級噴火龍X ex、超級沙奈朵 ex、超級路卡利歐 ex、超級快龍 ex、霸王花、白海獅、皮卡丘、皮皮、耿鬼及卡比獸。其中，超級進化系列也驚喜登場，讓喜愛寶可夢的民眾有機會一次收藏多款人氣角色。本次郵票小全張內含10枚郵票，每枚面值均為8元，採用自黏式背膠郵票紙印刷，單枚郵票票幅分別為28×38毫米或22×30毫米，小全張尺寸則為185×100毫米，限量發行30萬張。交通部長陳世凱今（1）日也表示，「中華郵政進化啦！史上第一次拿到寶可夢授權，推出超帥的卡牌郵票。」中華郵政表示，寶可夢郵票將於11月20日正式發行，民眾可透過全國各地郵局、郵政博物館洽購，也能前往「i集郵」網路商城訂購；此外，配合「台北2026世界郵展」舉行，現場攤位也將販售，方便集郵迷前往收藏。「台北2026世界郵展」將於11月20日至25日在台北世界貿易中心展覽一館舉行。本次中華郵政配合郵展「尋寶日」主題，特別以寶可夢集換式卡牌遊戲為主題發行郵票小全張，結合人氣動漫角色與集郵收藏，預料將吸引寶可夢粉絲及集郵愛好者搶購。