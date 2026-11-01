我是廣告 請繼續往下閱讀

情境一：民主黨勝選

情境二：共和黨勝選

情境三：選後形成分立政府

美國期中選舉將於當地時間11月3日登場，美媒《彭博》列出三種可能的選後情境，並分析這場選舉結果對於包含中國、日本、韓國、台灣等亞洲地區股市可能帶來何種風險以及機遇；其中，台股四檔公司也被專家點名。根據彭博報導，亞洲以人工智慧（AI）產業為核心的股市，正面臨美國期中選舉帶來的新政策變數。選舉結果可能重塑科技股交易趨勢，並對潔淨能源、國防等產業造成影響。彭博指出，若民主黨在國會參眾兩院均取得多數席次，AI產業及資料中心的擴建計畫可能面臨更嚴格的監督，亦可能使企業需負擔更多的供電成本。Rayliant Global Advisors投資組合主管伍爾（Phillip Wool）分析，民主黨大勝可能會導致AI市場再次掀起疑慮，且迎來另一波的回檔，其中又以台股台積電、鴻海、廣達、台達電，韓股三星電子、SK海力士，日股愛德萬測試等公司可能受到衝擊。分析師指出，若共和黨意外保住國會控制權，則意味著政策將更具延續性，可能有利於韓國與台灣的晶片製造商，以及其他供應美國科技產業熱潮的業者。法國巴黎銀行分析師指出，若共和黨能夠保有國會控制權，既有國防支出優先順序較有機會延續，日本國防企業及與美國合作密切的工業製造商可能受惠。不過，Nagomi Capital投資管理主管Kazuyuki Muramatsu指出，日本市場仍有油價風險，因川普曾暗示美軍可能在選後恢復對伊朗的軍事打擊，若國際油價攀升至每桶120美元，能源價格飆漲的衝擊，恐蓋過市場對期中選舉後股市走強的期待。目前民調與預測市場均顯示，共和黨失去聯邦眾議院控制權的可能性相當高，但參議院的選舉結果則仍存在較大不確定性。若民主黨、共和黨最終形成分立政府，情況會與民主黨大勝類似，但如果民主黨選舉結果較佳，可能讓中國潔淨能源公司從中受益，反之若共和黨結果較好，日本國防企業則可能受惠。瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）分析，分立政府可能抑制財政擴張，並對美國公債殖利率施加下行壓力，間接提振股市。澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong也認為，若民主黨掌控國會，可能壓縮擴張財政的空間，減輕美國利率上行壓力，讓美元承壓。彭博指出，不論民主黨或共和黨勝選，從歷史經驗來看股市都有可能上漲，富國銀行（Wells Fargo & Company）報告中也指出，自第二次世界大戰後，每逢美國期中選舉後的12個月內，標普500指數都呈現上漲趨勢。