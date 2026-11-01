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▲Andy（左圖）萬聖節穿襯衫打領帶，扮成幫前女友家寧打贏官司的律師郭柏鴻。（圖／ANDY王崇睿IG@andy1994x、郭柏鴻Threads）

▲家寧（左）一審獲判無罪，讓她的委任律師郭柏鴻受到外界關注，顯赫學經歷被起底。（圖／NOWNEWS資料照）

10月31日適逢萬聖節，不少名人紛紛秀出自己的萬聖節裝扮，百萬YouTuber Andy老師在IG公開穿襯衫打領帶的自拍照，要粉絲猜猜他扮哪一位人物，不少人一看就知道他在玩地獄哏，居然扮成幫前女友家寧打贏彼此官司的律師郭柏鴻，而郭柏鴻本人則打趣回應「我已經換新手機啦」，指出Andy的配件不正確。曝光的照片，Andy老師穿著白襯衫和西裝褲，打上黑色領帶，拿著手機攬鏡自拍，配文寫下：「你絕對不知道我今天扮演什麼角色？」不過許多粉絲一看便聯想到家寧的委任律師郭柏鴻，「家寧的律師」、「噗！我笑出來」、「優秀」、「開庭的律師」、「快笑死超級傳神！」而見到Threads上網友熱烈討論Andy扮成自己，律師郭柏鴻本人也留言吐槽，「我已經換新手機啦」，指出Andy所拿的手機型號不正確，網友笑翻，「戰力不詳心理素質極強」、「當然換了吧！光是張家寧那單之後你應該就賺了不少」、「你也來扮成Andy好嗎？」前YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後因為頻道經營權、股權分配、商標登記與千萬元的財務帳目糾紛而對簿公堂，8月時一審判決出爐，家寧獲判無罪，她的辯護律師郭柏鴻在社群平台放上一張於法庭外比YA的照片，寫下：「家寧無罪啦！耶！」因而受到關注。據「理鴻法律事務所」資料顯示，郭柏鴻畢業於臺大法律學系法學組，讀臺大法研所公法組期間前往德國留學，取得慕尼黑大學法學碩士學位，曾經任職於國內大型法律事務所，2020年更獲聘為司法院院長機要秘書，參與各項司法政策推動及法案研修、大法官釋憲、憲法法庭的實務運作。除了法律專才，郭柏鴻的興趣廣泛，在學期間考取國內航空公司之培訓機師資格，也以榜首之姿錄取臺師大音樂學系碩士班，主修管絃樂指揮，律師執業期間，郭柏鴻還通過不動產經紀人考試，並取得中華民國信託公會認證的家族信託規劃顧問師證照。