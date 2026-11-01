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旅義中國異議人士李穎經營的「李老師不是你老師」，因中國「白紙運動」而聲名大噪，長期在社群平台發布中國各地的抗爭與社會事件而遭到通緝，但他始終未曾公開露面過，近期他罕見出現在日本東京的實體活動上，首度公開露面，與中國百度百科等社群流傳被醜化的照片落差超大。「李老師不是你老師」在社群平台X擁有超過200萬名追蹤者，他過去多以手繪貓咪頭像示人，僅曾在今年七月接受過香港媒體《追光者Pulse HK》訪問時露出半邊臉，各方仍對他的長相一無所知。李穎10月31日現身日本東京舉行的「不明白節」，與現場觀眾分享流亡海外的經歷，首次公開現身實體活動，《不明白播客》官方帳號發文表示，「李老師來了，這次是真人！今天，李老師在東京不明白節首次公開露面。你可能不知道，他是個美術生、寫過愛情小說、還當過情感博主。此刻，我們正在現場聽他聊聊流亡的經歷、做反賊的日常、以及他透過收件箱，所窺見的中國社會百態。」只見李穎真實長相與中國百度百科等處流傳的官方通緝、醜化照片差距甚大，原先流傳的畫面，李穎外觀滿臉痘疤且有些臃腫，然而，李穎本人樣貌卻相當消瘦且注重穿搭細節，形象截然不同。畫面曝光後引發廣泛討論，許多海外中國人吐槽中國政府，「看真人照片，就知道中共把人醜化抹黑成什麼樣子了」、「醜化宣傳是社會主義特色」。有民眾在比對新舊照片後開玩笑敲碗求問「去痘減肥秘笈」，李穎本人也幽默回應，「保持良好心態與讓自己舒適的健康作息，每次喝酒的時候提醒自己過幾天要上節目、要克制一下」。