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談到本次亞冠賽的期待，陳睦衡表示特別希望能夠登板面對日本隊，並直接點名想對決剛奪下日本大賽MVP的軟銀重砲正木智也，「他很厲害且又帥，上次沒對到他，這次有機會想補一下。」

2026年第3屆亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）中華隊集訓於今（1）日在新莊棒球場正式展開，除了母隊另有行程與因傷辭退的選手外，球員們已全員報到。其中，備受矚目的3位旅日新星養樂多隊投手徐翔聖、歐力士隊投手陳睦衡以及東北樂天金鷲內野手陽柏翔，也全數返台投入集訓。3人帶著今年在日職與國際賽的歷練，其中投手徐翔聖、陳睦衡想對決的對手竟出奇一致，都是日本大賽MVP正木智也。談到本次旅外球員的徵召進度，菜鳥總教練高志綱透露，聯盟早在9月便協助安排行程讓他親自赴日溝通，實地了解並詢問旅日選手的參賽意願。高志綱指出，雖然有多位選手都表達了強烈的效力意願，但部分球員因身體狀況評估後無法負荷因此在選材方面，教練團最終以『選手意願』與『身體實戰能力』作為最高優先考量，而最終點頭參賽的3位旅日球員也皆展現了高度的參戰意願。今年順利轉為支配下正式球員的歐力士20歲右投陳睦衡，回憶起9月底日職一軍初登板就正面迎戰強權福岡軟銀鷹隊，單場吞下失分震撼教育。陳睦衡笑稱，當時在休息區被鏡頭拍到低頭的畫面其實是因為天氣太冷引發偏頭痛、正在揉眉心緩解，但也坦言「回到宿舍後還是有偷偷哭了一下」。不過轉念一想，陳睦衡認為開局就對上最頂尖的打線並非壞事：「首戰就面對日職最強隊伍，知道自己差距到哪裡，之後盡力改善。」值得一提的是，陳睦衡與同樣入選亞冠賽的投手徐翔聖自國中、高中時期就曾多次同隊，今年更在日職二軍上演同場先發對決，陳睦衡直言這是「如同漫畫情節般特別的經驗」。徐翔聖雖然日前在鳳凰聯盟遭強襲球擊中腳踝，且因日職3年育成合約規範暫列自由契約，但他在受訪時仍希望能幫國家打拚，並期待與日本隊同隊隊友松本健吾以及軟銀強打正木智也同場交鋒。連續兩年登上日職一軍、並在今年征戰亞運的樂天金鷲內野手陽柏翔，對於再度披上中華隊戰袍顯得相當熟悉。他坦言經歷亞運洗禮後，更懂得如何以沉穩的心態面對國際賽壓力。個性開朗的陽柏翔，報到第一天就被隊友開玩笑嫌「太吵」，連新任隊長郭天信都笑稱之後找副隊長一定要先找他。對此，陽柏翔興奮地表示自己已經規劃好球隊的「氣氛組」架構：「郭天信負責外野、我負責內野，捕手群就交給張翔。」談到亞冠賽最想交手的對象，陽柏翔不改幽默本色，除了期待對決同隊投手九谷瑠之外，更公開向樂天隊上的選秀一指游擊手宗山壘喊話嗆聲：「我有跟宗山壘說，如果他守游擊，我往他那邊打，我想用腳程跑出Safe。」