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🐎生肖馬：2027事業找到

突破口、正財偏財轉強有回報

▲屬馬的人正財偏強，收入可望維持穩定，偏財運旺也有機會得到意外驚喜。（示意圖／shutterstock）

🐷生肖豬：2027事業遇到貴人、有望發展新戀情

▲生肖豬如果是單身者，有機會在2027年透過聚會、社交活動認識合適對象，甚至發展出新的戀情。（圖／取自Pixabay）

🐰生肖兔：2027年工作機會暴增、收入變多將有副業

▲生肖兔在2027年財運方面，可能出現新的收入管道，甚至有機會發展副業賺大錢。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

2027年即將到來，不少人期待新的一年能擺脫低潮、迎來好運。根據《搜狐網》命理專欄表示，，3大生肖今年越衰、明年就越旺。屬馬的人今年正值本命年，又逢值太歲，整體運勢較為顛簸，做起事來容易遇到阻礙，原本安排好的計畫也可能臨時生變。但到2027丁未年，因午未六合，屬馬人運勢有轉強機會。在事業上，過去卡關許久的工作有望找到突破口，原本不看好自己的人也會改變想法。財運方面，屬馬的人正財偏強收入可望維持穩定，偏財運旺也有機會得到意外驚喜，而今年尾聲最重要的課題就是穩住腳步、不必急著求成，2027年才有望迎來新發展。屬豬的人今年與太歲暗合，表面上看似沒有太大的風波，實際上卻容易被生活瑣事牽制，原本規劃好的事情經常受到干擾。但入2027丁未年，隨著亥卯未三合局形成，整體運勢有望逐漸走旺，工作上延宕許久的專案有機會順利推進、遇到貴人。至於財運方面，屬豬者偏財機會增加，正財收入也可望成長；感情方面，有伴侶者關係更加穩固，單身者則有機會透過聚會、社交活動認識合適對象，甚至發展出新的戀情。屬兔的人今年與太歲相破，生活中容易出現許多意料之外的變化，尤其工作上可能突然面臨調職、計畫變動等狀況，就連日常生活也可能冒出額外開銷。好在2027丁未年將迎來轉機，因卯未半合，屬兔人的整體運勢回升，事業上過去表現與人脈資源也將開始發揮作用，更有機會遇到賞識自己的貴人，不必刻意爭取，新的工作機會或合作邀約就會主動找上門。針對財運方面，屬兔者可能出現新的收入管道，甚至有機會發展副業；感情方面，有伴侶者相處更加穩定，單身者則容易在朋友聚會或社交場合遇到聊得來、價值觀相近的對象，感情發展值得期待。