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資深媒體人王偉忠日前專訪台北市長蔣萬安及太太石舫亘，沒想到節目播出後掀起一些波瀾！其中一段訪問，王偉忠的一句「不必」，似乎讓不少人聽成「狗屁」，今（1）日中廣及金星文創製作有限公司發出聯合聲明駁斥，強調王偉忠是說不必非狗屁。對此，石舫亘也透過新聞稿還原現場表示，當時偉忠哥是幽默笑回不必，展現身為資深前輩的謙遜與風趣，絕無惡意。該段訪談內容是10月28日播出，當天訪談時，王偉忠分析蔣萬安的個性及說話方式直言，他執行力很強又很忍耐，每次他講事情會有點重複，就是他。「他就是不皮嘛！他就一定要有頭、有尾、有中間，是這樣的，這樣講話很累耶！大哥。」一旁的蔣萬安聽了火速接球表示，所以要跟偉忠哥學習，王馬上說，「不必！」沒想到「不必」卻被誤聽成「狗屁」，石舫亘說，王偉忠是幽默笑回，展現身為資深前輩的謙遜與風趣，絕無惡意。整場節目充滿深度、趣味與溫度，深獲聽眾肯定，也非常感謝有這個機會與「偉忠哥」交流。他是一位非常溫暖、親切的大哥，讓整場專訪流暢、專業又不失溫度，感謝王偉忠的提點及建議。蔣萬安競辦也指出，石舫亘說專訪前難免有些緊張，但王偉忠展現了一貫如溫暖長輩般的親和力，以及深厚的訪談功力，引領受訪者在輕鬆自如的氛圍中暢談市政與家庭互動，直到訪談尾聲還意猶未盡。