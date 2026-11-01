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煙花對台無影響 第一波東北季風明報到

▲未來一周台灣受到2波東北季風影響，迎風面有雨，宜蘭雨勢有較大機會。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北部高溫剩25度 影響到周日

▲這兩波東北季風不算強勁，僅有北台灣降溫較為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員賴欣國表示，中度颱風煙花預計明後天轉向東北朝日本南方前進，對台灣無直接影響。未來一周天氣主要受兩波東北季風接力影響，首波於明（2）日伴隨微弱鋒面南下，北部及東半部轉雨降溫；周四（5日）晚間起第二波季風再度增強，迎風面持續有雨，北台灣高溫普遍降至25度左右。中央氣象署預報員賴欣國表示，煙花颱風強度目前維持在中度，正在緩慢朝西前進，明（2）日、周二（3日）會慢慢轉北，再往東北方向前進，對台灣天氣沒有影響，強度也會在未來慢慢減弱。賴欣國說明，未來一周天氣主要受到2波東北季風影響，第1波預計影響時間在明（2）日到周二（3日），會先有微弱鋒面通過，接著東北季風增強，東半部地區、恆春半島會有局部短暫陣雨，尤其是東半部地區，可能會有局部較大雨勢出現，基隆北海岸、大台北地區也會有局部短暫雨，桃園則以零星降雨為主，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。周三（4日）到周四（5日）東北季風減弱，台灣附近轉為偏東風環境，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島會有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，周三午後南部山區也有機會出現零星短暫陣雨。第2波東北季風則在周四（5日）晚上到周日（8日）影響台灣，將會為迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島帶來雨勢。氣溫方面，賴欣國指出，這2波東北季風的強度都沒有太強，溫度主要下降範圍在北台灣，中南部高溫沒有太大變化，約在30度附近，北台灣明（2）日高溫約在26度，周二（3日）高溫則在24到25度之間，周三（4日）、周四（5日）短暫回升到28度，周五（6日）北台灣高溫又會降到25度左右。