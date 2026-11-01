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蘋果百萬電腦誰會買？主要鎖定4類專業人士

▲蘋果Mac Studio頂規版本售價高達105萬400元，選配512GB統一記憶體、16TB SSD，官網顯示出貨需等待13至15週。（圖／翻攝Apple官網）

百萬Mac Studio為何要等15週

▲Mac Studio具備高效能運算能力，能支援3D建模、動畫製作及複雜視覺特效處理，是專業設計師與影像創作者的工作工具。（圖／Apple提供）

蘋果最新Mac Studio選配最高規台灣最高售價達105萬400元，價格幾乎能買一輛汽車，且根據11月1日蘋果官網訂購畫面，客製化版本出貨需等待13至15週，比買iPhone Duo還難買。百萬電腦都是誰在買，從國外社群平台來看，下單的幾乎都是，AI研究人員、軟體開發者、專業影像工作者等高效能電腦的潛在客群。蘋果官方指出，搭載M5 Ultra晶片的Mac Studio，最高具備36核心CPU、80核心GPU及512GB統一記憶體，記憶體頻寬可達1.2TB/s，能夠在電腦本機執行大型AI模型，並處理龐大的資料集。AI開發是這一代Mac Studio特別受到關注的用途，外媒《Ars Technica》指出，大容量統一記憶體能讓使用者在本機執行較大的AI模型，避免將資料傳送至外部雲端規格到頂的百萬電腦的主要用途包括：AI工程師與研究人員：在本機執行大型語言模型（LLM），開發AI助理、測試不同模型，不必每次都依賴雲端服務。影視製作與特效公司：處理高解析度影片、多軌剪輯、3D動畫及複雜視覺特效。科學研究與資料分析人員：執行大型資料運算、科學模擬及機器學習研究。企業與軟體開發團隊：建立內部AI開發環境，處理需要保密的資料，或讓AI協助程式開發。客製化生產、零組件供應及各地配送安排都可能影響交期，在11月1日最新訂購畫面，選配512GB記憶體與16TB SSD的頂規機型，出貨時間已顯示13至15週，換算可能要到2027年1月底至2月中旬才出貨，且還不包含配送時間。對一般消費者而言，105萬元買一台桌上型電腦或許難以想像，但對高度依賴AI運算的專業人士及企業來說，真正衡量的是能否提升工作效率、處理更大的運算專案，以及降低長期使用雲端AI服務的成本。