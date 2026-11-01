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▲針對無人機掉落事件，傳說對決官方第一時間留言致歉。（圖／傳說對決Threads＠moba.garena.tw）

傳說對決道歉聲明：

經典手遊《傳說對決》上市10週年，今（31）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，由舒華、黃偉晉擔任主持人，並邀請到台韓大咖接力演出。怎料，演唱會卻爆出無人機砸傷觀眾的插曲，一名網友事後在Threads上控訴：「超級離譜！無人機掉下來，直接砸到我右肩膀。」對此傳說對決官方也留言致歉，表示：「事發後，現場工作人員已陪同前往醫護站接受檢查，後續我們會持續關心追蹤，並提供所需協助。」《傳說對決》10週年演唱會不僅由舒華、黃偉晉擔任主持人，演出卡司包括女團i-dle成員MINNIE、MAMAMOO+成員頌樂與玟星，以及告五人、婁峻碩、陳華、派偉俊等人吸引不少粉絲朝聖。怎料，活動過程中卻爆出無人機掉落並砸傷觀眾的事故，一名網友發文控訴：「超級離譜，無人機掉下來，直接砸到我右肩膀，還好我朋友還沒到不然就砸在她頭上了吧？」消息一出立刻引發熱議，其他人看了紛紛表示：「砸到感覺就有可能重傷，好可怕」、「太扯了！」、「要是真的有人在那要怎麼辦啊？」對此，傳說對決官方也在留言區道歉，表示演唱會進行彩帶特效施放時，因彩帶意外纏繞無人機螺旋槳，導致無人機墜落，造成現場觀眾受到驚嚇，我們深感抱歉。而事發後第一時間，現場工作人員已陪同受波及的觀眾前往醫護站接受檢查，承諾：「後續我們會持續關心追蹤，並提供所需協助。」另外，現場工作人員也即刻調整無人機管控措施，對於此次意外造成觀眾的不安與困擾，官方再次致上誠摯歉意。事實上，《傳說對決》這次破天荒請到舒華擔任演唱會主持人，這是她繼2025年主持高雄AAA演唱會後，二度拿起麥克風主持台灣活動。另外活動更邀請到台韓大咖，包括人氣樂團告五人、i-dle及MAMAMOO+成員等，全都是票房保證，想必是砸下重金籌備。